Gần 150 triệu cổ phiếu Tôn Đông Á chốt ngày giao dịch trên HoSE

Ảnh minh họa: Tôn Đông Á.

Ngày 5/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) công bố thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên đối với gần 149,1 triệu cổ phiếu GDA của CTCP Tôn Đông Á. Số cổ phiếu này sẽ chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 12/11/2026.

Giá tham chiếu trong phiên đầu tiên được xác định ở mức 12.000 đồng/cp, tương ứng vốn hóa tham chiếu khoảng 1.789 tỷ đồng. Biên độ dao động giá trong phiên giao dịch đầu tiên là ±20% so với giá tham chiếu.

Trước đó, theo nghị quyết HĐQT ngày 2/10, Tôn Đông Á đã thông qua phương án xác định giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE bằng bình quân giá tham chiếu của 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trên UPCoM trước ngày hủy đăng ký giao dịch.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GDA kết thúc phiên giao dịch cuối cùng tại UPCoM ngày 28/10 ở mức 12.200 đồng/cp. Sau đó, cổ phiếu chính thức hủy đăng ký giao dịch từ ngày 29/10 để thực hiện chuyển sang niêm yết trên HoSE.

Theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu GDA từ UPCoM sang HoSE có hiệu lực từ ngày 30/10/2026.

Cũng trong ngày 30/10, Tôn Đông Á gửi HoSE thông báo đăng ký mô hình công ty và loại báo cáo tài chính công bố thông tin. Theo đó, doanh nghiệp xác nhận có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con, đồng thời đăng ký công bố cả báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất.

Việc chuyển sàn diễn ra sau hơn 3 năm cổ phiếu GDA giao dịch trên UPCoM, kể từ ngày 7/9/2023.

Thực tế, niêm yết trên HoSE là kế hoạch đã được Tôn Đông Á theo đuổi từ nhiều năm trước. Doanh nghiệp từng nộp hồ sơ đăng ký niêm yết nhưng rút hồ sơ vào tháng 4/2023 trong bối cảnh kết quả kinh doanh năm 2022 không khả quan, chưa đáp ứng các điều kiện niêm yết theo quy định.

Đến tháng 6/2025, ĐHĐCĐ thường niên Tôn Đông Á thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE. Sau khi được HoSE chấp thuận niêm yết vào ngày 13/10/2026, doanh nghiệp tiếp tục hoàn tất các thủ tục chuyển sàn trước khi ấn định ngày giao dịch đầu tiên.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 3/2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần 4.501 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trướ (YoY). Tuy nhiên, do chi phí tài chính và chi phí bán hàng gia tăng, lợi nhuận sau thuế giảm gần 13%, còn 74 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần 11.156 tỷ đồng, giảm 6% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, giảm 8% YoY.