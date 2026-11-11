Gần 150 nhà đất công đang bỏ không ở Vĩnh Long

Báo cáo tình hình quản lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính Vĩnh Long cho hay, tỉnh có 750 nhà, đất công dôi dư sau sáp nhập.

Đến nay Vĩnh Long đã xử lý triệt để hơn 600 cơ sở. Trong đó, có 93 cơ sở được cho thuê; 21 cơ sở được sử dụng làm nhà ở công vụ và 490 cơ sở điều chuyển giao các xã, phường quản lý.

Vĩnh Long còn 146 cơ sở dôi dư chưa xử lý triệt để.

Gần 150 cơ sở chưa xử lý triệt để. Trong đó, Trung tâm Tư vấn xây dựng quản lý 104 cơ sở. Trung tâm đã thông báo cho thuê 97 cơ sở, 4 cơ sở đang lập phương án giá, 3 cơ sở đang lập hồ sơ cải tạo làm nhà ở công vụ, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác cuối tháng 11 này.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long quản lý 42 cơ sở, gồm 6 cơ sở đã thông báo cho thuê; 36 cơ sở dự kiến cho thuê ngắn hạn.

Theo Sở Tài chính Vĩnh Long, có 11 cơ sở nhà, đất không có khả năng khai thác, sở đã trình UBND tỉnh giao về UBND các xã, phường quản lý, xử lý. Sở tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện để sớm đưa nhà, đất công dôi dư vào khai thác.