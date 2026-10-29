Gần 150 cán bộ, Nhân dân Mỏ Vàng được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tuyên truyền các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chương trình thu hút gần 150 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn xã vùng cao Mỏ Vàng tham dự.

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trang bị kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 hướng dẫn người tham gia quét mã QR để làm bài kiểm tra kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Tại chương trình, cán bộ Cảnh sát giao thông phổ biến các quy định pháp luật, phân tích nguyên nhân tai nạn và những vi phạm thường gặp như thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, chuyển hướng hoặc vượt xe không an toàn. Người tham gia được hướng dẫn 7 nhóm kỹ năng, gồm quan sát, chuyển hướng, nhường đường, vượt xe, phanh khẩn cấp, nhận diện nguy cơ và điểm mù, điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết, đường sá không thuận lợi.

Người tham gia trả lời 14 câu hỏi về kiến thức pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thực hành kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại sân vận động xã Mỏ Vàng.

Phần lý thuyết kết hợp bài kiểm tra trực tuyến qua mã QR với 14 câu hỏi về pháp luật giao thông. Sau đó, người tham gia chương trình thực hành trên sa hình tại sân vận động xã, rèn luyện khả năng quan sát, giữ thăng bằng, điều khiển tay lái và xử lý tình huống.

Thông qua các hoạt động, đã góp phần nâng cao kỹ năng, ý thức tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng.