Gần 150.000 doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng

Vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng, với tổng số vốn đăng ký 1,884 triệu tỷ đồng và hơn 733.100 lao động đăng ký.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vốn đăng ký tăng tới 32,7%. Vốn đăng ký bình quân đạt 12,6 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 28,5%.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này cùng với kết quả sản xuất, kinh doanh tích cực ở nhiều khu vực góp phần tạo nền tảng cho đà tăng trưởng của nền kinh tế. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả được ghi nhận trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm nay và những năm tới.

Riêng tháng 9, cả nước có gần 11.600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 175.800 tỷ đồng và gần 75.500 lao động. So với tháng 8, số doanh nghiệp giảm 4,9%, vốn đăng ký giảm 7,2%, trong khi số lao động đăng ký tăng 25%.

Bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới, gần 74.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng, giảm 14% so với cùng kỳ. Tính chung, hơn 223.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tương đương bình quân 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi tháng.

Ở chiều ngược lại, gần 89.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 9 tháng, giảm 9,7% so với cùng kỳ. Khoảng 33.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37%, trong khi hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,8%.

Bình quân mỗi tháng có khoảng 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng đầu năm.

Với nhóm doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III cho thấy 34,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý II. Có 45,7% doanh nghiệp cho rằng hoạt động ổn định và 20,1% nhận định khó khăn hơn.

Trong quý IV, 39,2% doanh nghiệp dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên so với quý III, 44,7% dự báo ổn định và 16,1% dự báo khó khăn hơn.