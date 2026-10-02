Gần 15% vốn của PNJ 'đổi chủ', một mã ngân hàng ngược dòng tăng trần

PNJ là tâm điểm phiên 2/10. Nguồn: Vietstock Finance

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.737,71 điểm, giảm 11,59 điểm so với kết phiên trước và là phiên giảm thứ tư liên tiếp của chỉ số. HNX-Index cũng giảm 1,91 điểm trong khi UPCoM-Index giảm 0,59 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt hơn 20.300 tỷ đồng. Trong đó khối ngoại chiếm hơn 6.000 tỷ đồng và bán ròng mạnh gần 3.300 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tập trung bán hai mã PNJ và HDB với giá trị lần lượt ở mức 1.264 tỷ đồng và 962 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng đáng kể khác gồm VIC 188 tỷ đồng, TCB 147 tỷ đồng, VHM 78 tỷ đồng, STB 50 tỷ đồng, PVT 44 tỷ đồng, BID 40 tỷ đồng, VCB 36 tỷ đồng, SSI 30 tỷ đồng...

Trong khi đó, chiều mua ròng khá khiêm tốn. DGW dẫn đầu với 22 tỷ đồng, tiếp đến là FRT 21 tỷ đồng, VPL 17 tỷ đồng, VPI 15 tỷ đồng, LPB 15 tỷ đồng...

NVB tăng gần 30% sau một tháng

Nhóm tài chính là một trong những lực cản chính của thị trường phiên 2/10 khi phần lớn cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán lớn đóng cửa dưới tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, LPB giảm 4,29%, SSB giảm 3,94%, STB mất 2,7%, MBB giảm 2,3%, TCB giảm 2,27%, SHB giảm 1,76%, VPB giảm 1,72%, TPB giảm 1,65%, VBB giảm 1,06%, CTG giảm 1% và VCB giảm 0,87%.

Ở nhóm chứng khoán, VPX giảm 4,91%, VCI giảm 4,36%, VND giảm 2,92%, SSI giảm 2,23%, SHS giảm 2,26%, TCX giảm 2,11%. LPS giảm sàn.

Ngược chiều trong nhóm ngân hàng là NVB tăng trần, HDB +1,61%, NAB +1,21%; BAB, SGB tăng nhẹ.

Với việc tăng trần, NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đóng cửa ở giá 15.000 đồng/cp - cao nhất kể từ tháng 10/2025. Chỉ từ đầu tháng 9/2026 đến nay, mã đã tăng gần 30%.

NVB “hút tiền” sau khi nhận tin vui về việc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho NCB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 33.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo kế hoạch, đợt phát hành dự kiến được triển khai trong quý 1/2027.

Theo phương án tăng vốn điều lệ của NCB, ngân hàng dự kiến phát hành 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng từ 29.280 tỷ đồng lên 62.280 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33.000 tỷ đồng.

PNJ, PET giảm mạnh

Nhóm bất động sản cũng đa phần đóng cửa trong sắc đỏ. Giảm đáng kể là VRE -2,28%, CEO -2,78%, TCH -3,54%, DIG -3,14%, HDC -2,36%, DXS -3,75%, DXG -2,06%... Tiếp sau DIG, DXG hôm nay đã rơi về dưới mệnh giá, đóng cửa ở mốc 9.990 đồng/cp.

Ngược chiều có VIC tăng 1,82%, VPI, NVL, NLG, TAL, HPX... tăng nhẹ.

Nhóm dầu khí cũng chịu áp lực với BSR giảm 2,87%, PLX giảm 2,32%, PVD giảm 1,91% và PVT giảm 1,05%.

Ở các nhóm ngành khác, tăng tốt có ANV tăng trần, MSR +5,6%, DRI +3,18%, DBC +2,67%...

Ngược chiều, giảm mạnh có VNM giảm 2,22%, DCM giảm 2,82%, DPM giảm 2,46%, PET giảm hơn 6%...

Diễn biến nổi bật của thị trường là mã PNJ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận khi giảm sàn phiên thứ 5, lùi về giá 23.050 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 7/2020.

Tuy nhiên PNJ không “chất sàn” như các phiên trước mà đã nhận được lực cầu bắt đáy. Mã khớp lệnh tới hơn 76 triệu đơn vị, tương ứng gần 15% vốn của công ty. Đóng cửa chỉ còn dư bán sàn hơn 600.000 đơn vị. Tính cả giao dịch thoả thuận, nhà đầu tư hôm nay “sang tay” hơn 77 triệu cổ phần, với giá trị gần 1.800 tỷ đồng.