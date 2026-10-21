Gần 15.000 doanh nghiệp được hoàn thuế

Đẩy nhanh hoàn thuế, tăng nguồn lực cho doanh nghiệp

Theo thống kê của Cục Thuế, tính đến ngày 30/9/2026, cơ quan thuế đã ban hành 14.668 quyết định hoàn thuế, với tổng số tiền được hoàn là 149.463 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025 thực hiện, đạt 86,4% dự toán hoàn thuế năm 2026. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ đề nghị hoàn thuế được tiếp nhận bằng phương thức điện tử đạt 99%; 73% hồ sơ phân loại hoàn thuế trước, 87% hồ sơ được giải quyết trong 6 ngày làm việc.

Ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế - Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, ngành Thuế đã tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, quy trình nghiệp vụ và đổi mới phương thức quản lý hoàn thuế theo hướng giải quyết nhanh, đúng quy định đối với người nộp thuế tuân thủ tốt; đồng thời, tăng cường quản lý rủi ro, phòng, chống gian lận và bảo đảm an toàn tiền hoàn thuế của ngân sách Nhà nước.

Công tác tổ chức thực hiện được tăng cường; tiến độ giải quyết hồ sơ được theo dõi thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; các hồ sơ tồn đọng, kéo dài được tập trung rà soát, xử lý. Đặc biệt, việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả hoàn thuế từng bước được điện tử hóa, tự động hóa và lưu vết trên hệ thống.

"Ngành Thuế từng bước hình thành phương thức quản lý thuế theo nguyên tắc 'hỗ trợ để tuân thủ - quản lý theo rủi ro - phục vụ theo nhu cầu', lấy thời gian, chi phí thực tế và mức độ thuận lợi của người dân, doanh nghiệp làm thước đo kết quả cải cách, qua đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển đạt mục tiêu hai con số", Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long nhấn mạnh.

Việc chuyển dịch dần từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" trong công tác giải quyết hồ sơ đã góp phần rút ngắn thời gian hoàn thuế cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu dòng vốn, tăng thêm nguồn lực để phục vụ tái đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Nỗ lực khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Nhờ những nỗ lực của ngành thuế, công tác xử lý hồ sơ, thủ tục hoàn thuế hiện nay khá nhanh chóng. Thời gian được rút xuống còn khoảng 1 đến 2 tuần, không bị kéo dài như trước đây. Được giải quyết hoàn thuế sớm, doanh nghiệp có dòng vốn, tăng thêm nguồn lực để phục vụ tái đầu tư sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo nguồn hàng ổn định cho các đối tác.

Thời gian hoàn thuế đã được rút ngắn, tuy nhiên theo phản ánh của người nộp thuế, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng chậm, muộn trong việc kiểm tra xác minh đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp xuất khẩu.

Để bảo đảm hoàn đúng hạn, đúng đối tượng; kiểm soát đúng rủi ro dựa trên dữ liệu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, Cục Thuế tiếp tục đổi mới công tác hoàn thuế, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, với mục tiêu rút ngắn thực chất thời gian hoàn thuế, kịp thời khơi thông dòng vốn cho sản xuất, kinh doanh; đồng thời kiểm soát chặt chẽ gian lận và bảo đảm an toàn tiền hoàn thuế của ngân sách nhà nước.

Cục Thuế cho biết, lũy kế từ đầu năm đến nay, Thuế các tỉnh, thành phố đã thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế đối với 3.392 hồ sơ, tương ứng số tiền đề nghị hoàn 64.024 tỷ đồng. Số tiền đã giải quyết hoàn trả người nộp thuế là 56.519 tỷ đồng, chiếm 88,3% số tiền đề nghị hoàn thuế; số thuế chuyển khấu trừ kỳ sau 3.930 tỷ đồng; số thuế không được khấu trừ, không được hoàn 1.177 tỷ đồng; số truy thu 254,4 tỷ đồng; tiền phạt và tiền chậm nộp 224 tỷ đồng.

Thống kê kết quả kiểm tra có xu hướng tăng về quy mô trong những tháng gần đây. Trong đó, tháng 8/2026 có số tiền đề nghị hoàn cao nhất với 17.530 tỷ đồng (gấp gần 2 lần tháng 7/2026). Điều này cho thấy, công tác kiểm soát rủi ro đã tác động rõ rệt đến chất lượng giải quyết hoàn thuế, đặc biệt với nhóm hồ sơ rủi ro cao. Tỷ lệ số tiền được hoàn so với số đề nghị hoàn đạt 88,3%, tăng so với mức 85,9% của 7 tháng đầu năm 2026.

Đánh giá chung về công tác kiểm tra trước hoàn và kiểm tra sau hoàn thuế, tỷ lệ số tiền xử lý qua kiểm tra trước hoàn so với số tiền đề nghị hoàn là 2,6%, trong khi tỷ lệ này ở khâu kiểm tra sau hoàn là 1,1%. Chênh lệch này cho thấy, việc phân loại hồ sơ theo rủi ro cơ bản đã đúng hướng, nhóm hồ sơ rủi ro cao được chặn ngay ở khâu tiền kiểm, còn nhóm hoàn trước - kiểm tra sau có mức độ sai phạm thấp hơn, nhưng vẫn cần duy trì hậu kiểm.

Cục Thuế khẳng định, việc chuyển dịch dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm đã góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế và đây là một tín hiệu tốt trong bối cảnh Cục Thuế đã và đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong công tác hoàn thuế góp phần quan trọng về thời gian và thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp và người nộp thuế.