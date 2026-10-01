Gần 140 học viên bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia bồi dưỡng có gần 140 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm các công việc liên quan đến lĩnh vực xây dựng và các đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng theo quy định. Các học viên được chia thành 2 lớp, thời gian tập huấn từ ngày 1 - 5/10/2026.

Trong thời gian tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ về xây dựng, quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước; đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng tham mưu và hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng của đội ngũ công chức, viên chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.