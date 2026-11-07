Gần 14,4 triệu tài khoản chứng khoán, riêng tháng 10 tăng mạnh nhất trong 4 tháng

Theo thống kê từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đến hết tháng 10, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán trên thị trường đạt gần 14,4 triệu. So với thời điểm cuối tháng 9, con số này tăng thêm hơn 252.000 tài khoản.

Đáng chú ý, đây là tốc độ tăng mạnh nhất trong vòng 4 tháng trở lại đây. Trong các tháng trước, thị trường ghi nhận thêm hơn 227.000 tài khoản vào tháng 7, khoảng 230.000 tài khoản trong tháng 8 và gần 245.000 tài khoản vào tháng 9.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam tăng thêm hơn 252.000 trong tháng 10, nâng tổng số lên gần 14,4 triệu tài khoản. Ảnh minh họa

Nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục là lực lượng đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng này. Tính đến cuối tháng 10, nhóm này sở hữu hơn 14,3 triệu tài khoản, tăng gần 252.000 tài khoản so với tháng trước. Số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng tăng thêm 185, lên trên 20.600 tài khoản.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổng số tài khoản đạt hơn 53.000, tăng 191 tài khoản trong tháng 10. Lũy kế từ đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận thêm hơn 2,5 triệu tài khoản mới, bình quân mỗi tháng tăng khoảng 251.000 tài khoản. Trong đó, riêng nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng hơn 2,5 triệu tài khoản so với thời điểm cuối năm 2025.

Đà gia tăng số lượng tài khoản diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán trải qua tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp. Kết thúc tháng 10, VN-Index dừng ở mức 1.741,62 điểm, thấp hơn 1,53% so với cuối tháng trước. Chỉ số VN30-Index cũng mất 2,72%, lùi về 1.855,04 điểm.

VN-Index giảm 1,53% trong tháng 10, trong khi nhà đầu tư cá nhân trong nước vẫn tích cực mở mới tài khoản chứng khoán. Ảnh minh họa

Hoạt động giao dịch trên sàn HOSE tiếp tục có dấu hiệu chững lại về giá trị. Bình quân mỗi phiên, giá trị giao dịch cổ phiếu đạt hơn 15.600 tỷ đồng, giảm 4,93% so với tháng 9. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch bình quân lại tăng 4,36%.

Diễn biến trên thị trường cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế. Trong tháng 10, có 750 mã chứng khoán giảm giá, trong khi số mã tăng chỉ đạt 491.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tạo thêm sức ép khi khối này bán ròng khoảng 17.500 tỷ đồng trong tháng. Riêng tại sàn HOSE, giá trị bán ròng của khối ngoại lên tới gần 24.000 tỷ đồng.