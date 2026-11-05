Gần 13 ngàn lượt lao động được giải quyết việc làm trong 10 tháng năm 2026

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai tư vấn việc làm cho người lao động. Ảnh: N.Hòa

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, trung tâm đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho gần 13 ngàn lượt lao động; đồng thời, tổ chức tư vấn việc làm cho trên 119 ngàn lượt người, đạt hơn 99% kế hoạch năm. Kết quả trên cho thấy những nỗ lực của trung tâm trong việc nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực và người lao động tìm kiếm việc làm, góp phần ổn định thị trường lao động trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, thông qua các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, người lao động được cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, mức thu nhập và các chế độ, chính sách liên quan. Qua đó, người lao động có thêm cơ sở lựa chọn công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề và nguyện vọng.