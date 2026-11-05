Gần 13 ngàn lượt lao động được giải quyết việc làm trong 10 tháng năm 2026
Sáng 5-11, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai cho biết: Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp. Trong đó, trung tâm đặc biệt quan tâm tư vấn, hỗ trợ nhóm lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động, ổn định thu nhập và cuộc sống.
Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, trung tâm đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho gần 13 ngàn lượt lao động; đồng thời, tổ chức tư vấn việc làm cho trên 119 ngàn lượt người, đạt hơn 99% kế hoạch năm. Kết quả trên cho thấy những nỗ lực của trung tâm trong việc nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực và người lao động tìm kiếm việc làm, góp phần ổn định thị trường lao động trên địa bàn thành phố.
Đặc biệt, thông qua các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, người lao động được cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, mức thu nhập và các chế độ, chính sách liên quan. Qua đó, người lao động có thêm cơ sở lựa chọn công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, tay nghề và nguyện vọng.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/cong-doan/lao-dong-viec-lam/202611/gan-13-ngan-luot-lao-dong-duoc-giai-quyet-viec-lam-trong-10-thang-nam-2026-af73dc5/