Gần 13.000 hệ thống làm lạnh trên thế giới đối mặt nguy cơ bị tin tặc tấn công

Đáng chú ý, khoảng 80% dịch vụ Danfoss được khảo sát sử dụng phiên bản phần mềm cũ hơn bản đã khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Đây là những hệ thống có nguy cơ bị khai thác, song không đồng nghĩa tất cả đã bị xâm nhập.

Nhân viên dọn dẹp tủ đựng thực phẩm tại một siêu thị ICA ở Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Phát hiện trên được chú ý trong bối cảnh nhiều siêu thị tại 7 quốc gia châu Âu, trong đó có Bỉ, Thụy Điển, Luxembourg và Phần Lan, phải loại bỏ thực phẩm sau khi tin tặc xâm nhập hệ thống tủ lạnh và tủ đông ngày 2-11, khiến nhiệt độ tăng bất thường.

Các cuộc tấn công ảnh hưởng đến nhiều cửa hàng thuộc các chuỗi bán lẻ Ahold Delhaize, Colruyt, Carrefour, ICA, Coop, IKEA và SuperValu.

Tại Bỉ, khoảng 40 cửa hàng Delhaize, 15 cửa hàng Carrefour và 5 cửa hàng Spar bị ảnh hưởng. Ở Ireland, Musgrave, đơn vị vận hành chuỗi SuperValu, cho biết 13 cửa hàng phải loại bỏ một số thực phẩm bảo quản lạnh và đông lạnh.

Đáng chú ý, một cửa hàng ICA tại Stockholm, Thụy Điển, ghi nhận toàn bộ tủ đông tăng nhiệt lên 50 độ C. Trong khi đó, cơ sở kinh doanh thịt De Laet & Van Haver tại Bỉ phát hiện tủ lạnh tăng lên 18 độ C, gây thiệt hại ước tính 15.000 euro.

Sự việc nối tiếp vụ tấn công tương tự tại Pháp hồi tháng trước, khiến hệ thống làm lạnh của hàng trăm siêu thị bị chiếm quyền điều khiển, gây hư hỏng thực phẩm và một số đám cháy. Chưa có nhóm tin tặc nào nhận trách nhiệm hoặc bằng chứng xác định các vụ việc có liên quan.

Ủy viên Nông nghiệp Liên minh châu Âu Christophe Hansen cảnh báo những cuộc tấn công này có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng.

Theo các chuyên gia, hệ thống làm lạnh tại siêu thị thường được quản lý tập trung, cho phép giám sát nhiệt độ, chu kỳ rã đông và cảnh báo sự cố. Kết nối Internet giúp nhà cung cấp kiểm tra, điều chỉnh thiết bị từ xa, giảm nhu cầu cử kỹ thuật viên đến tận nơi. Tuy nhiên, những thiết bị sử dụng phần mềm cũ hoặc không còn được cập nhật bảo mật có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Tin tặc có thể lợi dụng chính các chức năng điều khiển thông thường để thay đổi nhiệt độ, kích hoạt chế độ rã đông hoặc vô hiệu hóa cảnh báo, khiến việc truy vết thủ phạm trở nên khó khăn.

Các chuyên gia nhận định động cơ tấn công có thể là tống tiền hoặc phá hoại, song chưa có căn cứ xác định thủ phạm. Forescout khuyến nghị doanh nghiệp hạn chế truy cập trực tiếp từ Internet, bảo vệ kết nối từ xa, cập nhật phần mềm và thay thế thiết bị hết thời hạn hỗ trợ.

(Tổng hợp)