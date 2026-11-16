Gần 120 vận động viên tham gia Giải đẩy gậy các xã biên giới tỉnh

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên và nhân dân trên địa bàn.

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('c62bf35f353c469c5ada9fda80c6b06a')

Giải thu hút 16 đoàn với gần 120 vận động viên đến từ các xã biên giới: Trà Lĩnh, Đức Long, Cô Ba, Quang Hán, Đàm Thủy, Quang Trung, Tổng Cọt, Cần Yên, Lý Quốc, Lũng Nặm, Trường Hà, Đình Phong, Khánh Xuân, Bế Văn Đàn, Vinh Qúy và Quang Long.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung cá nhân nam và nữ, với 13 hạng cân, gồm: 8 hạng cân nam và 5 hạng cân nữ. Các trận đấu được tổ chức theo Luật Đẩy gậy hiện hành và điều lệ giải, bảo đảm công bằng, khách quan, an toàn.

Trận thi đấu giữa vận động viên đội xã Tổng Cọt và Quang Trung ở hạng cân nam trên 70 kg.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Đây là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân vùng biên giới.