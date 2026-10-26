Gần 120 trọng tài tập huấn phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai

Tham gia tập huấn có 116 trọng tài giàu kinh nghiệm điều hành các giải thể thao trên địa bàn tỉnh. Các trọng tài được phân thành 6 tổ phụ trách các môn: Điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền da, đá cầu và pickleball.

Quang cảnh buổi tập huấn trọng tài phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Tại buổi tập huấn, các tổ trọng tài trao đổi, thống nhất nội dung chuyên môn, quy định và phương pháp điều hành phù hợp với từng môn thi đấu. Các tình huống có thể phát sinh trong quá trình thi đấu cũng được đưa ra thảo luận, giúp trọng tài nắm vững luật, nâng cao khả năng xử lý tình huống, bảo đảm tính khách quan, công bằng và an toàn.

Ông Trương Quang Chiến -Trưởng Phòng Thể dục thể thao quần chúng, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Trọng tài Đại hội phát biểu tại buổi tập huấn.

Các trọng tài tham gia tập huấn, chuẩn bị phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai.

Đội ngũ trọng tài được yêu cầu nắm chắc luật, thực hiện đúng quy trình chuyên môn và chủ động xử lý các tình huống phát sinh trên sân. Đây là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm chất lượng điều hành, nhất là khi các vận động viên tham dự Đại hội đã chuẩn bị kỹ về chuyên môn và chiến thuật.

Các trọng tài trao đổi về chuyên môn và phương pháp điều hành các môn thi đấu tại Đại hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn và lực lượng, đội ngũ trọng tài sẵn sàng làm nhiệm vụ tại 6 môn thi đấu tại Đại hội, góp phần bảo đảm các cuộc tranh tài diễn ra công bằng, minh bạch, tạo điều kiện để vận động viên phát huy khả năng và đạt thành tích tốt nhất.