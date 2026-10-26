Gần 120 trọng tài tập huấn phục vụ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai
Chiều 26/10, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 tổ chức tập huấn trọng tài, chuẩn bị điều hành các môn thi đấu tại Đại hội.
Tham gia tập huấn có 116 trọng tài giàu kinh nghiệm điều hành các giải thể thao trên địa bàn tỉnh. Các trọng tài được phân thành 6 tổ phụ trách các môn: Điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền da, đá cầu và pickleball.
Tại buổi tập huấn, các tổ trọng tài trao đổi, thống nhất nội dung chuyên môn, quy định và phương pháp điều hành phù hợp với từng môn thi đấu. Các tình huống có thể phát sinh trong quá trình thi đấu cũng được đưa ra thảo luận, giúp trọng tài nắm vững luật, nâng cao khả năng xử lý tình huống, bảo đảm tính khách quan, công bằng và an toàn.
Đội ngũ trọng tài được yêu cầu nắm chắc luật, thực hiện đúng quy trình chuyên môn và chủ động xử lý các tình huống phát sinh trên sân. Đây là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm chất lượng điều hành, nhất là khi các vận động viên tham dự Đại hội đã chuẩn bị kỹ về chuyên môn và chiến thuật.
Với sự chuẩn bị chu đáo về chuyên môn và lực lượng, đội ngũ trọng tài sẵn sàng làm nhiệm vụ tại 6 môn thi đấu tại Đại hội, góp phần bảo đảm các cuộc tranh tài diễn ra công bằng, minh bạch, tạo điều kiện để vận động viên phát huy khả năng và đạt thành tích tốt nhất.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gan-120-trong-tai-tap-huan-phuc-vu-dai-hoi-the-duc-the-thao-tinh-lao-cai-post912823.html