Gần 120 người tham gia hiến máu tình nguyện tại xã Nam Ninh Hòa

Ngày 25-10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Nam Ninh Hòa tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với thông điệp “Triệu trái tim, chung nhịp đập”.

Các tình nguyện viên được sàng lọc sức khỏe trước khi hiến máu.

Chương trình thu hút gần 120 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã tham gia. Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 100 đơn vị máu, chuyển về Trung tâm Huyết học - Truyền máu Khánh Hòa để sàng lọc, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Chương trình thu hút nhiều người đến hiến máu tình nguyện.

Hoạt động góp phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hiến máu thường xuyên.

Chương trình nằm trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.