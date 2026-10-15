Gần 120 học viên tham gia khóa đào tạo về Halal

Sáng 15-10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty TNHH Halal Việt Nam tổ chức khai mạc khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn, chứng nhận, thị trường, văn hóa tiêu dùng Hồi giáo và quản lý chất lượng Halal năm 2026.

Tham gia khóa đào tạo có gần 120 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị liên quan; đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm có tiềm năng tiếp cận thị trường Halal; các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, đơn vị lữ hành và dịch vụ du lịch.

Các đại biểu tham dự khóa đào tạo.

Trong 2 ngày 15 và 16-10, các học viên được cung cấp kiến thức về: Chính sách và yêu cầu phát triển Halal trên địa bàn tỉnh; tiềm năng thị trường Halal và văn hóa Hồi giáo; nhận thức chung và yêu cầu đối với sản xuất sản phẩm Halal; chứng nhận Halal và yêu cầu của các thị trường Hồi giáo; Cơ hội và giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal tại Khánh Hòa. Đồng thời trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận thị trường, áp dụng tiêu chuẩn, tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng và chứng nhận sản phẩm.

Các học viên tham dự khóa đào tạo.

Thông qua khóa đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ hướng đến giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ nâng cao nhận thức, nắm bắt yêu cầu của thị trường Halal. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ phù hợp sát với thực tế và nhu cầu của doanh nghiệp, từng bước đưa định hướng phát triển Halal vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp Khánh Hòa.

MÃ PHƯƠNG