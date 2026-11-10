Gần 12.000 học sinh một xã Thanh Hóa nghỉ học do mưa lũ

Theo báo cáo của UBND xã Nông Cống (Thanh Hóa), ngày 10/11, toàn xã có 11.762 học sinh phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ. Đây là địa phương chịu tác động đáng kể từ đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, kết hợp với nước sông Yên dâng cao gây ngập úng trên diện rộng.

Nhiều khu dân cư ở xã Nông Cống bị ngập

Trong số học sinh nghỉ học có 1.755 trẻ mầm non, 3.899 học sinh tiểu học, 3.285 học sinh THCS, 1.703 học sinh Trường THPT Nông Cống, 1.830 học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề cùng 290 học sinh các trường tư thục.

Học sinh nhiều trường phải nghỉ học do ảnh hưởng mưa lũ

Mưa lớn khiến mực nước sông Yên dâng cao, gây ngập nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp. Theo số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối, cuối ngày 9/11, mực nước sông Yên đạt đỉnh 4,47m, vượt báo động III. Đến 7h ngày 10/11, mực nước giảm xuống còn 4,08m nhưng vẫn trên mức báo động III.

Toàn xã ghi nhận 1.577 hộ dân thuộc 12/19 thôn bị ngập; 52 hộ với 142 nhân khẩu phải di dời đến nơi an toàn. Hơn 32,5ha rau màu vụ Đông mới trồng có nguy cơ hư hỏng, 1ha keo giống bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một đoạn kênh tiêu úng tại thôn Cộng Hòa bị sạt ta luy với chiều dài khoảng 5m.

Một số khu dân cư bị ngập sâu trong ngày 9/11

Mưa lũ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy và học tại các trường trên địa bàn. Trường THCS Trần Phú là một trong những cơ sở giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề. Dù nước đã rút khỏi các phòng học, khu vực sân trường vẫn còn ngập nước, bùn đất và rác thải tồn đọng, gây khó khăn cho công tác vệ sinh, khắc phục hậu quả.

Nhà trường đã kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh chung tay dọn dẹp, vệ sinh lớp học, sân trường, sớm khôi phục môi trường học tập sạch sẽ, an toàn để đón học sinh trở lại. Việc hỗ trợ chỉ được thực hiện tại những khu vực bảo đảm an toàn, tránh nơi còn ngập sâu hoặc có nguy cơ mất an toàn về điện và công trình.

Trường THCS Trần Phú, xã Nông Cống kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh chung tay dọn dẹp, vệ sinh lớp học, sân trường

Lãnh đạo xã Nông Cống, cho biết trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, địa phương đã huy động hơn 58 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ thường trực ứng phó; tổ chức tuần tra các điểm xung yếu, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm.

Hiện địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, tình hình ngập úng và rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ, tạo điều kiện sớm ổn định đời sống và đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường.