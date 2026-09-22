Gần 113 tỷ đồng sắp 'chảy' về cổ đông của Supe Lâm Thao

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao, HNX: LAS) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền trả cổ tức năm 2025 là 02/10/2026.

Theo đó, LAS dự kiến trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/10/2026, còn ngày thanh toán dự kiến 21/10/2026.

Với gần 113 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LAS dự kiến chi gần 113 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025, theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

6 tháng đầu năm 2026 LAS ghi nhận 2.235 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: LAS).

Trong cơ cấu cổ đông, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) hiện là cổ đông lớn nhất của LAS với gần 79 triệu cổ phiếu, tương ứng 69,8% vốn. Nếu đợt chi trả được thực hiện theo kế hoạch, VINACHEM dự kiến nhận khoảng 79 tỷ đồng cổ tức.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026 LAS ghi nhận 2.235 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 50,47 tỷ đồng, giảm 72,57 tỷ đồng, tương đương 59% so với mức 123 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận suy giảm chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng 23% trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng, nguồn quặng Apatit thiếu hụt và doanh nghiệp phải bổ sung nguyên liệu có hàm lượng P2O5 cao hơn. Trong khi đó, giá bán bình quân chỉ tăng 19%, thấp hơn tốc độ tăng giá vốn.

Cùng với đó, sản lượng tiêu thụ phân bón giảm 121.264 tấn do các nhà phân phối thận trọng hơn trong việc dự trữ hàng, khiến doanh thu thuần giảm 432 tỷ đồng và lợi nhuận gộp giảm 145,7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Hoạt động tài chính cũng kém tích cực khi hiệu quả giảm khoảng 20,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí tài chính tăng 9,6 tỷ đồng do lãi suất ngân hàng tăng, còn doanh thu hoạt động tài chính giảm 11 tỷ đồng do lượng tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng giảm.

Ở chiều ngược lại, LAS đã tiết giảm chi phí bán hàng 30,1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 43,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ giảm và cắt giảm một số khoản chi phí như sửa chữa, mua sắm thiết bị văn phòng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên 21/9 cổ phiếu LAS ghi nhận 11.800 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh đạt 169.600 đơn vị.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS), tiền thân là nhà máy Supe Phốt phát Lâm Thao, được hình thành năm 1962. Với kinh nghiệm lâu năm, hiện nay CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao sản xuất hơn 50 loại phân bón hóa chất, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là: supe lân Lâm Thao, NPK Lâm Thao và các loại axit Sunfuric. Các công trình lớn mà công ty thực hiện đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm, giá trị thực hiện 7,011 tỷ đồng; Dự án đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục (tại dây chuyền Axit số 1), giá trị thực hiện 4,753 tỷ đồng; Đầu tư mua sắm xe xúc lật giá trị thực hiện 2,017 tỷ đồng.