Gần 11.000 người đặt mua bán tải VinFast VF Wild trong 2 tuần

Hãng xe điện VinFast vừa công bố nhận được tổng 10.997 đơn đặt cọc mẫu bán tải REEV VF Wild. Đáng chú ý, mẫu xe chỉ vừa được thương hiệu nội địa mở đặt cọc từ ngày 25/9. Như vậy chỉ trong chưa đầy 2 tuần, gần 11.000 khách hàng đã chọn mua xe.

VF Wild là mẫu bán tải đầu tiên của VinFast, cũng là chiếc bán tải điện mở rộng phạm vi (REEV) đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Điểm nổi bật của VF Wild là thiết kế ngôn ngữ "Fluid Dynamism" với nắp ca pô cao, mặt ca lăng mạnh mẽ, hiện đại cùng nhiều chi tiết mạ chrome, có khả năng cá nhân hóa xung quanh xe.

Dưới nắp ca-pô VinFast VF Wild là động cơ xăng 1.5L, hoạt động như một máy phát điện cấp năng lượng cho motor và pin. Xe sở hữu công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, dẫn động cầu trước.

Gần 11.000 người đã đặt mua VinFast VF Wild trong giai đoạn vừa mở bán. Ảnh: Phong Vân.

Gói pin dung lượng 46,4 kWh cho phép xe vận hành thuần điện hơn 250 km/lần sạc (theo chuẩn NEDC). Khi có sự tham gia của động cơ xăng, tầm hoạt động kết hợp của VF Wild được công bố có thể đạt trên 1.000 km/lần sạc.

VinFast VF Wild có giá niêm yết 860 triệu đồng, tăng lên thành 872 triệu đồng ở tùy chọn màu Bạc. Trong giai đoạn mới nhận cọc, khách hàng tiên phong được hưởng ưu đãi 61 triệu đồng.

Với mức giá ưu đãi cùng hệ truyền động đặc biệt, không ngạc nhiên khi mẫu xe sở hữu lượng đơn đặt cọc lớn ngay trong 2 tuần mở bán. Với thành tích này, VF Wild gần như trở thành mẫu bán tải ghi nhận doanh số tốt nhất thị trường trong tháng 10, vượt qua các đối thủ như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max và Nissan Navara.