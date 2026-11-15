Gần 11.000 luật sư TP Hồ Chí Minh bước vào nhiệm kỳ mới

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ luật sư TP Hồ Chí Minh đã tư vấn pháp luật 71.894 vụ việc; thực hiện 21.204 vụ đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác; trợ giúp pháp lý miễn phí 13.268 vụ việc.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Trong hoạt động tham gia tố tụng, các luật sư đã thực hiện dịch vụ pháp lý đối với 16.818 vụ án hình sự, 15.053 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động và 210 vụ án hành chính.

Đáng chú ý, từ sau hợp nhất đến giữa tháng 5/2026, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh đã giải quyết 1.874 vụ án hình sự theo yêu cầu của khách hàng, 947 vụ án hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định; 2.234 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động và 7 vụ án hành chính.

Các đại biểu dự Đại hội.

Cùng với hoạt động tố tụng, Đoàn Luật sư đã thực hiện 9.257 vụ tư vấn pháp luật, trong đó có 2.715 vụ việc liên quan đến kinh doanh, thương mại; 723 vụ đại diện ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý khác; 1.280 vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

Hoạt động hành nghề luật sư cũng đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Riêng năm 2025, tổng doanh thu của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn đạt hơn 3.255 tỷ đồng. Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế thông qua việc ký kết các bản ghi nhớ hợp tác với nhiều hội luật sư nước ngoài.

Tại đại hội, luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới có 11 thành viên.

Luật sư Hà Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đoàn luật sư thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, cũng đề nghị nhìn nhận những hạn chế để có giải pháp khắc phục, tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh hiện có gần 11.000 luật sư chính thức và 6.000 người tập sự hành nghề luật sư, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số luật sư cả nước. Đây là nguồn lực trí tuệ, chuyên môn quan trọng, có khả năng đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển thành phố.

Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố; cần bảo đảm tính kế thừa, phát huy kinh nghiệm, truyền thống và thế mạnh của đội ngũ luật sư.

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị Đoàn Luật sư chủ động tham gia quá trình triển khai Luật Phát triển đô thị, góp phần hình thành cơ sở pháp lý cho không gian phát triển mới của thành phố. Đồng thời, chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát huy vai trò của luật sư trong cải cách tư pháp, tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm quyền bào chữa và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, Đoàn cần khuyến khích phát triển các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng như trọng tài, hòa giải; đẩy mạnh tư vấn pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro và hội nhập.