Gần 106.000 xe Toyota đối mặt nguy cơ cháy, Mỹ phát lệnh triệu hồi

Theo Reuters, đợt triệu hồi liên quan đến một số xe Toyota Land Cruiser Hybrid đời 2024-2027. Nguyên nhân là do khớp nối ống dẫn nhiên liệu gần bình chứa có thể bị tuột, gây rò rỉ. Nếu nhiên liệu tiếp xúc với nguồn gây cháy, nguy cơ hỏa hoạn sẽ tăng lên.

Trước đó, thông cáo của Toyota Mỹ ngày 14-10 cho biết, khi kết nối này bị tách rời, nhiên liệu có thể tiếp tục rò rỉ cho đến khi động cơ trong hệ thống hybrid ngừng hoạt động. Đây là khiếm khuyết liên quan đến hệ thống nhiên liệu, có thể gây mất an toàn ngay cả khi chưa xảy ra sự cố cháy.

Toyota Land Cruiser tại triển lãm ô tô Los Angeles, Mỹ, ngày 20-11-2025. Ảnh: Reuters Connect

Để khắc phục, các đại lý Toyota sẽ kiểm tra kết nối ống dẫn nhiên liệu, lắp thêm kẹp giữ nhằm ngăn bộ phận này bị tuột hoặc thay thế ống dẫn bằng nhựa nếu cần thiết. Toàn bộ công việc sửa chữa đối với xe thuộc diện triệu hồi được thực hiện miễn phí.

Toyota cho biết sẽ gửi thông báo tới các chủ xe thuộc diện ảnh hưởng tại Mỹ vào khoảng giữa tháng 12-2026. Trong thời gian này, người sử dụng có thể chủ động kiểm tra tình trạng phương tiện bằng số nhận dạng xe (VIN) trên trang web của Toyota hoặc NHTSA. Chủ xe cũng có thể liên hệ đại lý để xác nhận xe có nằm trong diện triệu hồi và được hướng dẫn thực hiện biện pháp khắc phục.

Không chỉ tại Mỹ, Toyota Canada cũng công bố đợt triệu hồi liên quan đến lỗi kết nối ống dẫn nhiên liệu trên một số xe Land Cruiser đời 2024-2027. Theo thông cáo của hãng ngày 14-10, khoảng 6.721 xe thuộc diện ảnh hưởng tại Canada. Chủ xe tại thị trường này cũng sẽ được thông báo đưa phương tiện tới đại lý để kiểm tra và sửa chữa miễn phí.

Việc triệu hồi ô tô tại hai thị trường cho thấy vấn đề an toàn cần được xử lý trên phạm vi rộng hơn nước Mỹ. Tuy nhiên, số xe bị ảnh hưởng tại mỗi quốc gia được xác định riêng; không thể mặc nhiên kết luận tất cả xe Land Cruiser Hybrid cùng đời sản xuất trên toàn cầu đều gặp lỗi.

Hiện chưa có thông tin đầy đủ về số xe thực tế đã xảy ra rò rỉ nhiên liệu hoặc sự cố cháy liên quan đến khiếm khuyết này. Đợt triệu hồi nhằm xử lý nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn, đồng thời yêu cầu chủ xe thuộc diện ảnh hưởng đưa phương tiện đi kiểm tra và sửa chữa theo hướng dẫn của nhà sản xuất.