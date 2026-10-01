Gần 102 triệu lượt khách qua cảng hàng không trong 9 tháng đầu năm

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt gần 102 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước đạt gần 102 triệu lượt trong 9 tháng đầu năm. (Ảnh: Phan Công).

Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 39 triệu lượt, tăng 14%; khách nội địa đạt hơn 62 triệu lượt, tăng 11%.

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 9 tháng đạt 1,4 triệu tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 46 triệu khách, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 15 triệu lượt, tăng 3%; khách nội địa đạt hơn 31 triệu lượt, tăng 11%.

Sản lượng vận chuyển hàng hóa của các hãng đạt gần 347 nghìn tấn, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 9, lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 12,5 triệu lượt, tăng 37% so với tháng 9/2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4 triệu lượt, khách nội địa đạt 8 triệu lượt.

Lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong tháng 9 đạt hơn 168 nghìn tấn, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 5,7 triệu khách, tăng 34,7% so với tháng 9/2025. Khách quốc tế đạt gần 2 triệu lượt, khách nội địa đạt 4 triệu lượt.

Sản lượng hàng hóa các hãng vận chuyển đạt gần 41 nghìn tấn, tăng hơn 7% so với tháng 9/2025.