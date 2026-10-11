Gần 100 VĐV tập huấn cho mùa marathon cuối năm

Gần 100 VĐV và pacer tham gia chương trình tập huấn kéo dài một tháng tại TP.HCM, hướng đến các giải chạy đường dài cuối năm.

X-Run Training Camp khởi động ngày 11/10 tại TP.HCM và kéo dài đến 8/11, với gần 50 VĐV, 50 pacer cùng đội ngũ HLV chuyên môn tham gia. Chương trình được xây dựng theo lộ trình kéo dài một tháng, hướng đến việc giúp người chạy chuẩn bị nền tảng thể lực cho các cự ly đường dài.

Nội dung tập luyện tập trung vào sức bền, khả năng duy trì tốc độ, kỹ thuật chạy và phân phối sức. VĐV tham gia các buổi chạy nhóm, tập theo mục tiêu cụ thể và được hướng dẫn điều chỉnh khối lượng vận động phù hợp, thay vì chỉ chú trọng tích lũy số kilomet mỗi tuần.

Với chạy đường dài, khối lượng tập luyện chỉ là một phần trong quá trình chuẩn bị. Người chạy còn phải kiểm soát cường độ, lựa chọn nhịp độ phù hợp với thể trạng và phân bổ sức hợp lý để hạn chế nguy cơ quá tải. Vì vậy, giáo án của chương trình chú trọng việc xây dựng nền tảng thể lực và hoàn thiện kỹ thuật trước khi VĐV bước vào giai đoạn thi đấu.

Các pacer hỗ trợ VĐV làm quen với nhịp chạy mục tiêu và duy trì cường độ ổn định trong từng buổi tập. Song song với đó, HLV theo dõi quá trình tập luyện để người chạy có thể điều chỉnh kế hoạch theo năng lực và mục tiêu cá nhân.

Chương trình diễn ra trong giai đoạn chuẩn bị cho Giải Marathon Quốc tế TP.HCM mùa thứ 9 vào cuối năm. Marathon Expo của giải dự kiến được tổ chức trong hai ngày 4 và 5/12.