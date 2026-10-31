Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải chạy “Mùa Cốm xanh” Phúc Khánh 2026

Dự và cổ vũ giải có đại diện lãnh đạo xã, các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các nữ vận động viên tham gia Giải chạy “Mùa Cốm xanh” Phúc Khánh 2026.

Giải chạy thu hút gần 100 vận động viên là cán bộ, đảng viên, người dân xã Phúc Khánh và các xã trong tỉnh, tranh tài ở hai nội dung: Nam 2,5 km và nữ 2,5 km. Cung đường chạy đi qua khu vực cánh đồng quanh di tích lịch sử Đình làng Già Hạ, giữa cảnh quan đồng lúa và bản làng đặc trưng của Phúc Khánh.

Các vận động viên nam tham gia Giải chạy “Mùa Cốm xanh” Phúc Khánh 2026.

Giải chạy góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và sản phẩm cốm xanh truyền thống của địa phương.

Các vận động viên tranh tài trên cung đường chạy qua cánh đồng quanh di tích lịch sử Đình làng Già Hạ.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở hai nội dung nam và nữ; mỗi nội dung có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất giải.