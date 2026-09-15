Gần 100 vận động viên tham gia Giải bóng đá nam xã Bắc Sơn mở rộng năm 2026

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn phát biểu tại chương trình khai mạc

Tham gia giải có gần 100 vận động viên đến từ các xã: Bắc Sơn, Nhất Hòa, Vũ Lăng, Hưng Vũ, Tân Tri và Trường THPT Bắc Sơn. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để lựa chọn đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng bán kết.

Sau vòng bán kết, 2 đội giành chiến thắng sẽ thi đấu trận chung kết để tranh chức vô địch. Ban Tổ chức sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội có thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải

Các đội vận động viên tham gia giải

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu giữa đội xã Bắc Sơn và Trường THPT Bắc Sơn, đội xã Tân Tri và xã Hưng Vũ. Với tinh thần thi đấu nhiệt tình, các cầu thủ đã mang đến những pha bóng hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ.

Trận đấu giữa đội xã Bắc Sơn và Trường THPT Bắc Sơn

Trận đấu giữa đội xã Bắc Sơn và Trường THPT Bắc Sơn

Giải bóng đá nam xã Bắc Sơn mở rộng năm 2026 diễn ra từ ngày 15 - 18/9. Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, giao lưu, thi đấu thể thao cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân, giải đấu còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo khí thế sôi nổi hướng tới kỷ niệm 86 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn. Qua đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào về quê hương cách mạng, cổ vũ cán bộ, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển.