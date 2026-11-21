Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị có vận động viên tham gia. Ảnh: T.Q

Giải thu hút gần 100 vận động viên đến từ các chi hội cựu chiến binh và công đoàn cơ sở trên địa bàn phường, tranh tài ở 4 nội dung: đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Hoạt động nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để hội viên cựu chiến binh, đoàn viên công đoàn và người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết; góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần và thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng tại địa phương.

Giải đấu kéo dài đến hết ngày 22/11.