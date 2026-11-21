Gần 100 vận động viên tham dự Giải cầu lông phường Điện Bàn Đông năm 2026
Sáng 21/11, Hội Cựu chiến binh phường Điện Bàn Đông phối hợp Công đoàn phường khai mạc Giải cầu lông năm 2026.
Giải thu hút gần 100 vận động viên đến từ các chi hội cựu chiến binh và công đoàn cơ sở trên địa bàn phường, tranh tài ở 4 nội dung: đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.
Hoạt động nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để hội viên cựu chiến binh, đoàn viên công đoàn và người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết; góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần và thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng tại địa phương.
Giải đấu kéo dài đến hết ngày 22/11.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/gan-100-van-dong-vien-tham-du-giai-cau-long-phuong-dien-ban-dong-nam-2026-3359122.html