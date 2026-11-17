Theo Sở Nội vụ Ninh Bình, đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh có 1.743/1.754 thôn, tổ dân phố thuộc 129 xã, phường đã bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 99,37%.

Trong số 11 thôn, tổ dân phố chưa hoàn thành việc bầu nhân sự, các địa phương đang tiếp tục tổ chức bầu lại hoặc chỉ định nhân sự lâm thời theo quy định.

Anh Đoàn Văn Ngọc, Trưởng thôn Kênh, Trưởng thôn trẻ nhất xã Cổ Lễ phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đáng chú ý, chất lượng đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ mới từng bước được nâng cao. Trong tổng số 1.743 người trúng cử, có 389 người có trình độ đại học trở lên, chiếm 22,3%, gồm 381 người có trình độ đại học và 8 người có trình độ thạc sĩ. Tỷ lệ người có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên đạt 64%.

Đặc biệt, có 1.734 người trúng cử là đảng viên, chiếm 99,48%. Cơ cấu nhân sự cũng từng bước được trẻ hóa với 1.467 người trong độ tuổi lao động, chiếm 84,17%. Trong đó, 165 người từ 21 đến 35 tuổi và 1.302 người từ 36 đến 60 tuổi. Toàn tỉnh có 293 nữ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chiếm 16,9%.

Đây là nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đầu tiên sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Trong bối cảnh quy mô dân cư tại nhiều thôn, tổ dân phố tăng lên sau sáp nhập, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở có trình độ, năng lực và uy tín được xác định là yêu cầu quan trọng.

Kết quả này góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự cơ sở đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động ở địa bàn dân cư trong giai đoạn mới.