Gần 100 trẻ mầm non trải nghiệm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

Chiều 12-11, gần 100 giáo viên và trẻ Trường Mầm non Đô Rê Mi (phường Bắc Nha Trang) đã đến trải nghiệm tại Trung tâm Học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh Khánh Hòa (số 128 Nguyễn Phan Chánh, Tổ dân phố Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang).

Giáo viên và trẻ của Trường Mầm non Đô Rê Mi tham quan, trải nghiệm tại Trung tâm Học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến kiến thức cơ bản về PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ. Giáo viên và trẻ được làm quen với trang phục, thiết bị của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ. Việc kết hợp truyền đạt kiến thức với trải nghiệm thực tế giúp nội dung an toàn PCCC trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với trẻ mầm non.

Qua chương trình, giáo viên có thêm kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn tại trường. Trẻ bước đầu làm quen với kỹ năng tự bảo vệ và thoát nạn khi có sự cố. Hoạt động cũng góp phần tăng cường phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong xây dựng môi trường học tập an toàn.

Một số hình ảnh tại buổi trải nghiệm:

Cô và trò được làm quen với xe chữa cháy chuyên dụng của các chiến sĩ.

Dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp, cô và trò được trải nghiệm kỹ năng thoát nạn trong môi trường hẹp, có khói dày đặc.

Các giáo viên được trải nghiệm kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa.

Dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp, các bé thích thú với phần trải nghiệm sử dụng lăng chữa cháy để dập lửa.

Các bé đặc biệt thích thú với phần trải nghiệm xe thang chữa cháy của các chiến sĩ.

Bên cạnh việc trải nghiệm trang thiết bị chuyên dụng, cô và trò cũng được trải nghiệm kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước.

Trải nghiệm thực tế giúp nội dung an toàn phong cháy chữa cháy trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với trẻ mầm non.