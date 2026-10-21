Gần 100 trẻ khuyết tật được phẫu thuật miễn phí tại Phú Thọ

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật (trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình Khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2026.

“Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” mang tới cơ hội khám, phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật khó khăn. Ảnh: Minh Phương

Chương trình được triển khai với mong muốn chung tay mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho các em nhỏ không may mang trong mình khiếm khuyết về thể chất, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập.

Với thông điệp "Hành trình gieo mầm xanh hy vọng", chương trình không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn trao gửi tình yêu thương, tinh thần nhân đạo, mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các bệnh nhi và gia đình.

TS.BS Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, chương trình có sự đồng hành trực tiếp khám, hội chẩn và phẫu thuật của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ tuyến trung ương như: PGS.TS Phạm Thị Việt Dung (Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Bạch Mai), Ths.BS. Trần Thị Thu Hằng (Khoa Mắt Trẻ em - Bệnh viện Mắt Trung ương) và BS. Nguyễn Minh Công (Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật, trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Vinh) cùng các bác sĩ trong ê-kíp.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Minh Phương

Ông Đồng Văn An - Giám đốc Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật khẳng định, đây là một hoạt động đầy tính nhân văn, thể hiện tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ và sự quan tâm sâu sắc của các tổ chức, chính quyền địa phương.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần các bệnh nhi trước khi bước vào ca phẫu thuật, Ban tổ chức và đại diện các đơn vị tài trợ đã trực tiếp trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ.

Chương trình hy vọng sẽ giúp các em nhỏ vơi bớt khó khăn, sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục hành trình học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Minh Phương

Theo ông Đặng Việt Hùng - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ, ngay sau chương trình khai mạc, phần khám, hội chẩn và thực hiện phẫu thuật cho các em nhỏ có chỉ định sẽ được diễn ra từ ngày 19/10/2026. Hoạt động chuyên môn này có sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Mắt TW, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thực hiện.