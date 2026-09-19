Gần 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tham gia vui Tết Trung thu

Sáng 19-9, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2026 cho gần 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đơn vị.

Màn biểu diễn múa lân tại chương trình.

Các em nhỏ tham gia chương trình vui Tết Trung thu.

Trong chương trình các em nhỏ được hòa mình vào không khí Trung thu rộn ràng với nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu bổ ích, phù hợp với lứa tuổi. Những tiết mục văn nghệ sôi động cùng màn múa lân vui nhộn đã mang đến cho các em những tiếng cười và khoảnh khắc đáng nhớ.

Các đại biểu trao quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức giao lưu, đố vui có thưởng với nhiều câu hỏi gần gũi về Tết Trung thu, tạo không khí hào hứng và giúp các em có thêm cơ hội thể hiện sự hiểu biết, mạnh dạn giao tiếp, hòa nhập cùng tập thể. Các em cũng được nhận những phần quà Trung thu và cùng nhau phá cỗ trong không khí vui tươi, ấm áp.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tham gia giao lưu văn nghệ tại chương trình.

Chương trình tạo sân chơi lành mạnh giúp các em cảm nhận sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Qua đó, góp phần động viên các em vượt qua những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống, tiếp tục học tập, rèn luyện và phát triển. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh, các nhà hảo tâm đối với đời sống tinh thần của trẻ em đang được chăm sóc tại đơn vị.

Chương trình được sự đồng hành hỗ trợ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa; Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh Công an tỉnh; Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Chi nhánh Khánh Hòa; Tổ chức Holt International Children’s Services (Tổ chức Hỗ trợ trẻ em quốc tế) tại Việt Nam.