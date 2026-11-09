Gần 100 thí sinh sẽ tranh tài tại Cuộc thi 'Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 – Đợt 2'

Với chủ đề "Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai", cuộc thi “Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026" do Bộ VHTTDL tổ chức

Các thí sinh sẽ tranh tài ở nhiều loại hình, từ múa cổ điển châu Âu (Ballet), Ballet hiện đại đến múa đương đại, mang đến những sắc màu nghệ thuật đa dạng.

Với chủ đề Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai, cuộc thi do Bộ VHTTDL tổ chức, tiếp nối thành công đợt 1 tại TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tuyển chọn và tôn vinh những tài năng múa trẻ; đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật trên cả nước có cơ hội thể hiện năng lực chuyên môn, bản lĩnh sân khấu và phát huy tư duy sáng tạo.

Đợt 2 tại Hà Nội có sự tham gia của 10 cơ sở đào tạo nghệ thuật, gồm: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội; Học viện Múa Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc; Trường Cao đẳng Sơn La; Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh.

Với sự góp mặt của gần 100 thí sinh, các phần thi sẽ là dịp để những gương mặt trẻ thể hiện khả năng biểu diễn, kỹ thuật chuyên môn và tư duy sáng tạo thông qua nhiều ngôn ngữ múa khác nhau.

Sự đa dạng về loại hình và phong cách biểu diễn hứa hẹn tạo nên không gian giao lưu, học hỏi, góp phần thúc đẩy sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo trong nghệ thuật múa.

Đồng hành cùng các thí sinh là Hội đồng Ban Giám khảo gồm 5 thành viên, có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật múa. Trưởng Ban Giám khảo là NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM.

Các thành viên Ban Giám khảo gồm: Nhà giáo Ưu tú Đoàn Phúc Linh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TP.HCM; Thượng tá, Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Quỳnh Phương, Giảng viên chính Múa Dân gian, Khoa Múa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; NSƯT Cao Chí Thành, Giảng viên Khoa Diễn viên, Học viện Múa Việt Nam; Nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng bộ môn Biên đạo múa tại Trường Múa thuộc Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông.

Ban Giám khảo có nhiệm vụ đánh giá năng lực biểu diễn, kỹ thuật chuyên môn và tư duy sáng tạo của các thí sinh, góp phần bảo đảm tính khách quan, công bằng và chất lượng chuyên môn của cuộc thi.

Điểm nhấn trong chương trình khai mạc sẽ là chương trình nghệ thuật chào mừng mang chủ đề Mạch nguồn - Khát vọng. Thông qua bốn tác phẩm được lựa chọn biểu diễn gồm Sóng lụa ven đô, Serenat, Vũ điệu dân gian Nga và tác phẩm múa đương đại Sóng, chương trình giới thiệu hành trình kết nối bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, tinh hoa nghệ thuật múa thế giới và khát vọng sáng tạo của tuổi trẻ.

Các tác phẩm kết nối nét duyên dáng của múa dân gian Việt Nam, vẻ đẹp tinh tế của Ballet cổ điển, sắc màu sôi động của múa dân gian Nga với ngôn ngữ múa đương đại giàu năng lượng.

Qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp về sự kế thừa, giao lưu và sáng tạo của thế hệ trẻ trong hành trình phát triển nghệ thuật múa Việt Nam.

Với chủ đề hướng tới gìn giữ bản sắc và tỏa sáng tương lai, cuộc thi không chỉ là dịp để các tài năng múa trẻ gặp gỡ, giao lưu, khẳng định năng lực nghệ thuật sau quá trình học tập, rèn luyện, mà còn góp phần khuyến khích thế hệ trẻ tìm tòi những ngôn ngữ biểu đạt mới, đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng những tài năng múa trẻ có ý nghĩa quan trọng đối với sự kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và phát triển nghệ thuật múa Việt Nam.