Gần 100 tân sinh viên đến từ Ấn Độ và Bhutan học Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Đại Nam.

Tiếp nối thành công của khóa đầu tiên, năm nay, Trường Đại học Đại Nam chào đón gần 100 tân sinh viên đến từ Ấn Độ và Bhutan học Bác sĩ Y khoa hệ chính quy, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình quốc tế hóa giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam, chào mừng gần 100 sinh viên đã vượt quãng đường xa đến Hà Nội để theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Ông cho rằng việc tổ chức khóa II đánh dấu bước tiếp nối của chương trình, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của nhà trường đối với người học.

Chia sẻ từ trải nghiệm từng là nghiên cứu sinh ở nước ngoài, TS. Lê Đắc Sơn cho rằng sinh viên quốc tế khi học tập xa nhà không chỉ tiếp nhận kiến thức chuyên môn mà còn học cách tự lập, thích nghi với môi trường mới và thấu hiểu những khác biệt văn hóa. Những bỡ ngỡ ban đầu có thể trở thành hành trang giúp các em trưởng thành hơn trong quá trình học tập.

Với phụ huynh, ông khẳng định nhà trường ý thức rõ trách nhiệm khi tiếp nhận sự tin tưởng gửi gắm con em của các gia đình. Sinh viên cần được học tập nghiêm túc, sống trong môi trường an toàn và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trong suốt thời gian theo học.

TS. Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đề cập đến sự giao lưu giữa sinh viên Việt Nam, Ấn Độ và Bhutan, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam nhấn mạnh giá trị chung là lấy con người làm trung tâm, lấy y đức làm nền tảng và lấy sức khỏe cộng đồng làm sứ mệnh.

Theo ông, môi trường học tập có sinh viên đến từ nhiều quốc gia sẽ tạo điều kiện để người học giao lưu, hỗ trợ nhau về ngôn ngữ, văn hóa và kiến thức. Sinh viên Việt Nam có thể giúp các bạn quốc tế làm quen với tiếng Việt, giao tiếp với người bệnh; trong khi sinh viên quốc tế góp phần mở rộng hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa của đất nước mình.

Tân sinh viên Y khoa quốc tế tham gia nghi thức trao áo blouse trắng.

Gửi gắm tới các tân sinh viên, TS. Lê Đắc Sơn nhấn mạnh ba yêu cầu đối với người học ngành Y: đặt y đức song hành với y thuật; học để hình thành năng lực chuyên môn thực chất thay vì chỉ hướng tới điểm số; chủ động làm chủ công nghệ, trí tuệ nhân tạo nhưng không để máy móc thay thế sự thấu cảm của người thầy thuốc.

Tại buổi lễ, các tân sinh viên Y khoa quốc tế tham gia nghi thức trao áo blouse trắng và đọc lời cam kết, chính thức đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình học tập, rèn luyện để trở thành bác sĩ.