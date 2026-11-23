Nghi thức trao tặng áo blouse trắng cho các tân sinh viên quốc tế. (Ảnh: NT)

Tham dự buổi lễ có đại diện nhiều bệnh viện, cơ sở y tế tại Hà Nội; sinh viên quốc tế và gần 100 sinh viên, phụ huynh đã vượt hàng nghìn km từ Ấn Độ, Bhutan đến Hà Nội dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường đại học Đại Nam cho biết, việc tổ chức khai giảng khóa II có ý nghĩa quan trọng đối với chương trình Y khoa quốc tế của nhà trường, thể hiện định hướng phát triển lâu dài và cam kết với người học.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực y tế, Tiến sĩ Lê Đắc Sơn bày tỏ mong muốn sinh viên đến từ Ấn Độ, Bhutan và Việt Nam tại Trường đại học Đại Nam cùng học tập, trưởng thành, vận dụng kiến thức chuyên môn, lòng nhân ái và trách nhiệm nghề nghiệp để đóng góp cho cộng đồng và đất nước.

“Dù đến từ những quốc gia khác nhau, chúng ta đều gặp nhau ở một giá trị chung: lấy con người làm trung tâm, lấy y đức làm nền tảng và lấy sức khỏe cộng đồng làm sứ mệnh", Tiến sĩ Lê Đắc Sơn nhấn mạnh.

Tiến sĩ Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường đại học Đại Nam phát biểu. (Ảnh: NT)

Đồng thời, Tiến sĩ Lê Đắc Sơn cũng nhắn gửi đến các bác sĩ tương lai ba điều: y đức đi trước y thuật; học để có năng lực thật, không phải để có điểm số; làm chủ trí tuệ nhân tạo, nhưng đừng để máy móc thay thế trái tim.

Chương trình đào tạo bác sĩ y khoa quốc tế tại Trường đại học Đại Nam kéo dài 6 năm, gồm 2 năm lý thuyết và 4 năm kết hợp thực hành lâm sàng. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, với đội ngũ giảng viên là các giáo sư, bác sĩ đến từ Việt Nam, Anh, Mỹ, Israel, Ấn Độ và Bhutan. Mức học phí là 5.000 USD/năm.

Hiện, chương trình có 208 sinh viên Ấn Độ thuộc khóa I và gần 100 sinh viên mới nhập học khóa II, nâng tổng số sinh viên quốc tế theo học ngành y khoa tại trường lên khoảng 300 người.

Sinh viên quốc tế tham dự buổi lễ khai giảng. (Ảnh:NT)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường đại học Đại Nam, việc tiếp tục khai giảng chương trình y khoa quốc tế khóa II là bước phát triển tiếp trong định hướng phát triển khối ngành Sức khỏe của nhà trường. Với gần 300 sinh viên quốc tế theo học, mỗi khóa học là một bước tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện điều kiện đào tạo và nâng cao chất lượng đồng hành cùng người học.

Đáng chú ý, theo thông tin từ nhà trường, kết quả đào tạo khối ngành Sức khỏe bước đầu được thể hiện qua kết quả của khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp năm 2026. Trong đó, 16 sinh viên đã trúng tuyển chương trình Bác sĩ nội trú tại các trường đại học y dược trong nước, gồm như Trường đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường đại học Y Hải Phòng và Trường đại học Y Dược Thái Nguyên.