Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, do Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân thành phố tổ chức.

Gần 100 người tham gia diễn tập ứng phó sự cố phóng xạ tại Huế.

Theo kịch bản, một nguồn phóng xạ Cs-137 được sử dụng trong thiết bị đo mức phục vụ sản xuất bị mất trong quá trình tháo dỡ, lưu giữ chờ bàn giao.

Từ tình huống giả định, các lực lượng triển khai phương án ứng phó từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, gồm tìm kiếm, xác định vị trí, thu hồi nguồn phóng xạ và kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ. Các nội dung được thực hiện theo phương án ứng phó sự cố đã xây dựng, qua đó kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống.

Tình huống ứng cứu người gặp nạn trong tại buổi diễn tập

Gần 100 người tham gia luyện tập và diễn tập. Công tác chuẩn bị được triển khai từ ngày 21 đến 25/9, tập trung vào vận hành cơ chế chỉ huy, thông tin liên lạc, phối hợp giữa các lực lượng, huy động nhân lực, phương tiện và tổ chức xử lý tình huống.

Năm 2026, trên địa bàn thành phố có 75 cơ sở với 229 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; 29 nguồn phóng xạ kín đang hoạt động, 9 nguồn phóng xạ kín đang lưu giữ và 3 nguồn phóng xạ hở đang hoạt động.

Các lực lượng tham gia diễn tập tình huống ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân TP Huế.

Thành phố đã tổ chức 6 cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân với nhiều hình thức, quy mô khác nhau. Cuộc diễn tập năm 2026 được tổ chức sau 4 năm kể từ cuộc diễn tập năm 2022, với sự tham gia của nhiều lực lượng liên quan trên địa bàn.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng vận hành phương án trong điều kiện sát thực tế; làm rõ trách nhiệm, phương thức phối hợp và khả năng huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, đây cũng là dịp đánh giá khả năng tiếp nhận, phối hợp với lực lượng hỗ trợ chuyên môn trong trường hợp sự cố vượt quá năng lực ứng phó của địa phương, qua đó góp phần nâng cao tính chủ động và khả năng xử lý khi xảy ra sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập: