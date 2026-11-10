Gần 100 người khiếm thị được tập huấn Bộ ký hiệu chữ nổi Braille theo Chuẩn Quốc gia

Ngày 10/11, tại Trung tâm Đào tạo - Phục hồi chức năng - Hướng nghiệp - Giải quyết việc làm cho người mù (phường Kinh Bắc), Hội Người mù thành phố Bắc Ninh tổ chức lớp tập huấn Bộ ký hiệu chữ nổi Braille theo Chuẩn Quốc gia cho 95 đại biểu, hội viên trẻ và người mù trong toàn thành phố.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nguồn gốc, lịch sử phát triển và giá trị của chữ nổi Braille; phổ biến, quán triệt và thống nhất việc sử dụng Bộ chữ nổi Braille theo Chuẩn Quốc gia ban hành tại Thông tư số 15/2019/TT-BGDĐT ngày 30/08/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại chương trình, học viên được giới thiệu những điểm thay đổi giữa hệ thống ký hiệu mới và ký hiệu cũ, hướng dẫn chuẩn hóa quy cách đọc, viết, soạn thảo văn bản, bảo đảm tính thống nhất và chính xác trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, các phương pháp dạy và học chữ nổi mới cũng được chia sẻ theo hướng dễ hiểu, tự nhiên và hiệu quả, chú trọng đối tượng trẻ em khiếm thị. Việc giúp trẻ tiếp cận chữ nổi từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong phát triển tư duy, hình thành kỹ năng học tập và tạo nền tảng để các em tự tin hòa nhập.

Hội viên Hội Người mù thực hành đọc Bộ chữ nổi Braille theo Chuẩn Quốc gia.

Lớp tập huấn đồng thời góp phần triển khai Cuộc vận động “Chữ Braille và chuyển đổi số: Vững bước tiến vào kỷ nguyên tri thức” do Trung ương Hội Người mù phát động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc làm chủ chữ nổi theo Chuẩn Quốc gia cần được kết hợp với khả năng sử dụng thiết bị, phần mềm và công nghệ hỗ trợ hiện đại. Người khiếm thị có thêm điều kiện tiếp cận nguồn thông tin phong phú, nâng cao năng lực học tập, làm việc, giao tiếp và tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Xóa mù chữ Braille toàn cầu với thông điệp “More Braille, More Empowerment” (Thêm chữ Braille, thêm sự trao quyền) do Hiệp hội Người mù Thế giới (WBU) và Hội đồng Quốc tế về Giáo dục cho người khiếm thị (ICEVI) phát động. Chiến dịch hướng tới vận động UNESCO công nhận chữ Braille là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục và nhân văn của hệ thống chữ viết này.