Gần 100 người có uy tín được tập huấn, cung cấp thông tin chính sách mới

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; những nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia; các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, hội nghị tập trung phổ biến Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ quy định về lựa chọn, công nhận và thực hiện các chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, làm rõ các tiêu chí, trình tự lựa chọn, công nhận; chế độ, chính sách được hưởng và trách nhiệm của người có uy tín trong cộng đồng.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên truyền pháp luật cho người có uy tín tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm cập nhật kiến thức, chính sách mới, nâng cao năng lực cho người có uy tín; qua đó phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.