Gần 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế hội tụ tại hòa nhạc 'Jazz & Friends X'

Chương trình không chỉ khép lại chuỗi hòa nhạc "Jazz & Friends - Hội tụ và lan tỏa" nhân kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mà còn trở thành cuộc hội ngộ đặc biệt của nhiều thế hệ nghệ sĩ jazz.

Đêm nhạc khiến Phòng Hòa nhạc lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kín chỗ. Trong khán phòng, nhiều thế hệ khán giả cùng hiện diện, từ những người yêu jazz lâu năm đến các bạn trẻ, gia đình có con em lần đầu biểu diễn trên sân khấu. Những bó hoa được chuẩn bị sẵn dành tặng người thân sau mỗi tiết mục tạo nên không khí gần gũi, ấm áp.

Thầy trò Quyền Văn Minh mở màn hòa nhạc "Jazz & Friends X". Ảnh: BTC

Mở đầu không khí hội ngộ là hình ảnh NSƯT Quyền Văn Minh - người được mệnh danh là “bố già” của jazz Việt cầm cây kèn saxophone quen thuộc, cùng các giảng viên, nghệ sĩ và sinh viên biểu diễn "In the Mood". Tiếng kèn của ông hòa cùng sự hào hứng của các thế hệ nghệ sĩ, tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Chương trình dẫn dắt khán giả qua nhiều sắc thái jazz, từ những tác phẩm kinh điển như "In the Mood", "Sing, Sing, Sing", "Fever" đến các giai điệu mang màu sắc âm nhạc đặc trưng của nhiều quốc gia.

Nếu "I Concentrate on You" đậm chất jazz Mỹ với blues và swing, "Mas Que Nada" sôi động, phóng khoáng theo tinh thần samba Brazil thì "Sous le Ciel de Paris" lại mang vẻ mềm mại, thanh lịch của âm nhạc Pháp, "Get Carter" đem đến màu sắc hiện đại, cá tính của âm nhạc Anh.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh biểu diễn tại chương trình. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, phần trình diễn của đoàn nghệ sĩ Na Uy gây ấn tượng với sự kết hợp giữa jazz ngẫu hứng và công nghệ âm thanh điện tử. Các kỹ thuật live electronics, live sampling được sử dụng như những nhạc cụ bổ trợ, mở rộng không gian biểu đạt, tạo nên sắc thái âm nhạc vừa huyền bí, phảng phất chất dân gian Bắc Âu, vừa giàu tính đương đại.

Một trong những tiết mục nổi bật là "Blues I Oktaver", với sự góp mặt của TS Nguyễn Tiến Mạnh - Trưởng Khoa Jazz, GS. Lars Anderssons (Thụy Điển), nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, Danny Healy và nghệ sĩ bass Hoàng Hải Bằng. Những đoạn piano ngẫu hứng giàu năng lượng, tiếng trống và hai bè saxophone đan xen, đối đáp tạo nên màn trình diễn sôi nổi, thể hiện rõ tinh thần tự do của jazz.

Bên cạnh những màn trình diễn giàu tính quốc tế, chương trình còn tạo bất ngờ với sự xuất hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh trong hai ca khúc "Xích lô" và "Buổi sáng ở Ciao Cafe", qua bản phối mới của nhạc sĩ Hữu Vượng. Những giai điệu quen thuộc được khoác lên màu sắc jazz trẻ trung, phóng khoáng, mang đến không khí gần gũi và giàu cảm xúc.

Hòa nhạc khép lại với "Cội" và "Sông biển nước Nam" do Nguyễn Đức Hải Phong soạn. Đây là lần đầu tiên trong khuôn khổ Jazz & Friends, jazz được kết hợp với dàn nhạc giao hưởng - thính phòng, cùng sự tham gia của các nhạc cụ truyền thống và dàn dây.

Các nghệ sĩ quốc tế mang đến những sắc màu âm nhạc đặc sắc trên sân khấu "Jazz & Friends X". Ảnh: BTC

Chương trình thu hút đông đảo công chúng Thủ đô tham dự. Ảnh: BTC

Sự kết hợp này mở ra cách tiếp cận mới trong việc khai thác chất liệu âm nhạc Việt Nam bằng ngôn ngữ jazz. Tinh thần ngẫu hứng, tự do của jazz gặp gỡ chiều sâu văn hóa và âm nhạc truyền thống, tạo nên sự giao thoa giàu sức gợi.

Khép lại đêm diễn, "Jazz & Friends X" không chỉ đánh dấu hành trình kết nối các thế hệ nghệ sĩ của Khoa Jazz mà còn cho thấy khả năng hội nhập, thích ứng và sáng tạo không ngừng của jazz. Từ những giai điệu kinh điển thế giới đến chất liệu âm nhạc Việt Nam, chương trình khẳng định sức sống của một dòng nhạc luôn rộng mở với những cuộc đối thoại văn hóa.