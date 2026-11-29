Sáng 29/11, trong khuôn khổ chương trình gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, với chủ đề “Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, Ban Tổ chức cùng các đại biểu đã thực hiện hành trình tri ân tại một số địa điểm, di tích trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Đoàn đã đến Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú; dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu.

Đoàn cũng thành kính dâng hương tại đền tưởng niệm nơi đặt hài cốt các liệt sĩ vừa quy tập được tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn - thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây.

﻿Anh Dương Hiển Tùng (Đội K74, Bộ Tư lệnh TPHCM) thông tin với đoàn về hành trình thực hiện nhiệm vụ được xem như "mệnh lệnh từ trái tim" của lực lượng vũ trang TPHCM trong thời gian qua.

Thay mặt Ban Tổ chức chương trình, anh Nguyễn Thái An (thứ hai từ phải qua) trao tặng phần quà động viên đến lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tối 28/11, các đại biểu thanh niên cũng đến Công viên Số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) đặt nhành hoa trắng tưởng nhớ và tri ân những lực lượng tuyến đầu và đồng bào đã qua đời do đại dịch COVID-19.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chương trình, gần 100 nhà sáng tạo nội dung số đã tham gia hành trình "Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản" đến với các di tích, thắng cảnh và công trình tiêu biểu trên địa bàn TPHCM.

Bạn trẻ đến với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (phường Xuân Hòa), lắng nghe và cảm nhận những mất mát, đau thương mà dân tộc và đồng bào ta đã trải qua trong suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Qua những tư liệu lịch sử, thế hệ trẻ thấu hiểu và trân quý hơn giá trị của hòa bình, độc lập, nguyện phấn đấu học tập, lao động để xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân.

Các nhà sáng tạo nội dung số cũng đã đến Hầm chứa vũ khí Biệt động Sài Gòn (phường Bàn Cờ) để tìm hiểu quá trình hoạt động bí mật, kiên trung của các chiến sĩ cách mạng đã góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước.

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Các nhà sáng tạo nội dung số lưu niệm tại buổi đến thăm di tích Hầm chứa vũ khí Biệt động Sài Gòn.

Đoàn đại biểu thanh niên cũng có dịp tham quan, học tập và sáng tạo nội dung tại Trụ sở HĐND - UBND TPHCM (phường Sài Gòn) - trụ sở làm việc của chính quyền TPHCM.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại công trình kiến trúc đặc biệt có tuổi đời hơn 110 năm tuổi.

Chia sẻ với Tiền Phong, bạn Bùi Thị Hoài (quê Cao Bằng) cho biết tỉnh Cao Bằng có nhiều cảnh đẹp, tuy nhiên nhiều nơi như “viên ngọc thô” ít người biết đến nên mong muốn qua những video clip, hình ảnh của mình sẽ góp phần nhỏ quảng bá các địa danh, sản phẩm du lịch của địa phương để bạn bè trong nước và quốc tế biết đến nhiều hơn. Theo Hoài, địa phương có nhiều thắng cảnh như Suối Lê Nin, thác Bản Giốc cùng nhiều nét văn hóa đặc sắc cần bảo tồn và phát huy.

“Mình làm kênh được hơn 5 năm qua và cũng đón nhận nhiều phản hồi, tương tác tốt. Tuy nhiên một cánh én khó làm nên mùa xuân nên mình mong có nhiều bạn trẻ đến với Cao Bằng sáng tạo thêm để quảng bá hình ảnh địa phương”, cô bạn trẻ bày tỏ.

Trong khi đó, Vũ Quang Kiên (quê Sơn La) nói bạn muốn chia sẻ hình ảnh Mộc Châu nói riêng cũng như những thắng cảnh của các địa phương lân cận để góp phần chia sẻ hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam đến với nhiều bạn bè khắp nơi. Thường chia sẻ những hình ảnh, video trong chuyến đi để giới thiệu về các địa điểm hot được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Chàng thanh niên cho biết, từ những bài viết, thông tin đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, những địa điểm du lịch địa phương đã được lan tỏa rộng rãi. “Mình theo đuổi công việc này cũng xuất phát từ việc bản thân thích chụp ảnh, quay video và yêu thích những khung cảnh thiên nhiên. Khi thả mình vào thiên nhiên lòng mình thoải mái và đây là động lực để mình di chuyển, tìm kiếm những điểm mới”, Kiên chia sẻ.

Bạn trẻ ghi hình, xây dựng nội dung trong quá trình tham gia các hoạt động trải nghiệm, học tập thực tế hơn một ngày qua tại TPHCM.

Các nhà sáng tạo nội dung có dịp gặp gỡ, giao lưu và học tập lẫn nhau trong hai ngày tham gia chương trình gặp mặt và tôn vinh do Trung ương Đoàn tổ chức tại TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Chị Trịnh Thị Hiền Trân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM - cho biết trong thời gian qua, Thành Đoàn TPHCM luôn xem không gian mạng là một môi trường để không chỉ định hướng, tuyên truyền cho các bạn thanh niên, mà hơn hết đây là nơi tổ chức Đoàn lắng nghe, gặp gỡ, đồng hành và học hỏi các bạn thanh niên. “Do đó, trong khuôn khổ liên hoan tôn vinh lần này, Thành Đoàn đưa các bạn đến nhiều địa điểm, di tích lịch sử, văn hóa và thông qua đây chúng tôi mong các nhà sáng tạo trẻ cùng tổ chức Đoàn lan tỏa, giới thiệu những điều tích cực đến các bạn trẻ cũng như người dân cả nước thông qua góc nhìn của các bạn”, chị Trân gửi gắm trong buổi gặp mặt chào mừng các đại biểu tham gia chương trình tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.