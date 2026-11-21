Sáng 21/11, Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh tổ chức Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua” năm 2026. Tham dự và cổ vũ các vận động viên có các đồng chí: Nguyễn Trung Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh; Trịnh Văn Ánh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng gần 100 cán bộ, hội viên Hội Nhà báo thành phố và các phóng viên thường trú, theo dõi địa bàn.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát.

Đây là hoạt động thể thao thường niên do Hội Nhà báo thành phố duy trì, góp phần khuyến khích rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong đội ngũ những người làm báo.

Các vận động viên cao tuổi chinh phục quãng đường 2,8km.

Giải được tổ chức tại khu vực Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng (phường Yên Dũng, thành phố Bắc Ninh), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Các vận động viên tranh tài trên cung đường dài 2,8 km, xuất phát từ sân chính điện Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng và chinh phục đỉnh Non Vua.

Các vận động viên chinh phục đỉnh Non Vua.

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa, tâm linh gắn với Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng và vùng đất Non Vua. Đây cũng là cơ hội để các nhà báo, phóng viên trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu về vùng đất, con người Bắc Ninh, từ đó có thêm chất liệu thực tế trong các tác phẩm báo chí, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiền và lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố trao giải cho các vận động viên nội dung Nam dưới 45 tuổi.

Giải gồm 6 nội dung thi đấu cá nhân, phân chia theo giới tính Nam - Nữ và độ tuổi với ba nhóm: Dưới 45 tuổi, từ đủ 45 đến dưới 60 tuổi và từ đủ 60 tuổi trở lên. Thành tích được xác định theo thứ tự vận động viên hoàn thành cự ly hợp lệ và được trọng tài xác nhận.

Không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, giải đấu còn là dịp để hội viên các chi hội, câu lạc bộ nhà báo và phóng viên đang công tác trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự gắn kết trong hoạt động nghề nghiệp.

Theo lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Bắc Ninh, Non Vua - vùng đất giàu cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa của quê hương Yên Dũng, được lựa chọn làm địa điểm tổ chức giải không chỉ bởi ý nghĩa về cảnh quan mà còn mang đến cho các vận động viên cơ hội khám phá, thêm yêu và tự hào về quê hương Bắc Ninh.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải nội dung Nữ dưới 45 tuổi.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho vận động viên đạt thành tích ở từng nội dung; đồng thời trao giải cho vận động viên nam và nữ cao tuổi nhất hoàn thành cự ly thi đấu hợp lệ.

Các đồng chí lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh trao giải nội dung Nam từ 45 đến dưới 60 tuổi.

Hoạt động góp phần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, lan tỏa tinh thần tích cực rèn luyện thể chất, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần trong đội ngũ những người làm báo.