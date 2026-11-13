Gần 100 học viên tập huấn ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền bình đẳng giới

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được trang bị kiến thức về bình đẳng giới; kỹ năng xây dựng kịch bản, nội dung truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng; tìm hiểu về chuyển đổi số và ứng dụng các nền tảng số trong công tác tuyên truyền, vận động; hướng dẫn sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI-ChatGPT) để hỗ trợ xây dựng nội dung, thiết kế sản phẩm truyền thông; nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em trên không gian mạng.

Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ Hội và thành viên tổ truyền thông cộng đồng; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, từng bước xóa bỏ định kiến giới, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.