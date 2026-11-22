Gần 100 gian hàng được giới thiệu tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Liên hoan năm nay cũng thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ đại diện các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.

Liên hoan Văn hoá ẩm thực quốc tế 2026 thu hút sự tham gia của các đại diện quốc tế đến từ nhiều quốc gia

Sự kiện góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy đường lối ngoại giao văn hóa thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa - ẩm thực được tổ chức thường niên, đồng thời tiếp tục phát huy giá trị nhân văn thông qua hoạt động thiện nguyện.

Các gian hàng giới thiệu ẩm thực đến từ nhiều quốc gia

Liên hoan năm nay quy tụ gần 100 gian hàng, giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đại diện 11 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Những món ăn đến từ Việt Nam và các nước được giới thiệu tại các gian hàng của Liên hoan

Với ba không gian chính “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, Liên hoan đưa công chúng đến với những món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa đa dạng.

Cùng với các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, sự kiện lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập.

Đa dạng các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.

Một góc không gian của Liên hoan

Liên hoan cũng hướng tới việc khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa được gửi gắm qua từng món ăn, tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Sự kiện năm nay được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng với sự tham gia của các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn.