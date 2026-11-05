Gần 100 gian hàng tham gia Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026

Toàn cảnh Ban Tổ chức tại buổi họp báo Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026. Ảnh: nongnghiephuuco.vn

Thông tin tại chương trình, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Trưởng ban Tổ chức Ngô Phương Nghị cho biết, Liên hoan năm nay có chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors”. Sự kiện không chỉ tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế, lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.

Theo ông Ngô Phương Nghị, với tinh thần vượt lên trên những hương vị, Liên hoan hướng tới việc khám phá những câu chuyện, bản sắc và giá trị văn hóa gửi gắm qua từng món ăn, tạo không gian giao lưu đa văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sự kiện được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng với gần 100 gian hàng ẩm thực của các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, Sở Ngoại vụ các địa phương và các doanh nghiệp lớn. Liên hoan dự kiến có ba không gian ẩm thực chính gồm “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”.

Năm 2026, Ban Tổ chức tiếp tục phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các hoạt động từ thiện theo hướng thiết thực, công khai, minh bạch. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đóng góp tự nguyện của các Đại sứ quán nước ngoài và các đơn vị tham gia ngay tại lễ khai mạc.

Diễn ra trước Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hai ngày, trong ba không gian nói trên, Liên hoan dành riêng không gian “Tự hào Việt Nam” để tái hiện những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng và truyền thống dân tộc. Điểm nhấn của không gian này là ban thờ Trời Đất cùng khu vực dâng lễ, dâng hương được bài trí trang trọng, tinh tế, với các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh giầy, xôi gà, bánh cốm, bánh xu xê và nhiều đặc sản vùng miền. Tại đây, các đại biểu, khách mời sẽ tham gia nghi lễ dâng hương truyền thống, thể hiện sự tri ân nguồn cội.

Về nội dung ẩm thực, bà Lê Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Ninh Bình cho biết, Liên hoan năm nay đặc biệt chú trọng tôn vinh các giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Thời gian qua, ẩm thực Việt ngày càng được đánh giá cao trên thị trường quốc tế, nhiều món ăn được vinh danh, xếp hạng ở những vị trí ấn tượng. Trong đó, bánh mì Việt Nam là một điểm nhấn, được các đầu bếp trẻ quảng bá rộng rãi đến bạn bè quốc tế qua các cuộc thi ẩm thực và đạt nhiều thành tích nổi bật.

Liên hoan sẽ quy tụ các nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực, đầu bếp từng đạt giải thưởng quốc tế, các siêu đầu bếp trong nước và những đầu bếp trẻ. Bên cạnh giới thiệu món ăn, các nghệ nhân, đầu bếp sẽ trực tiếp trình diễn, chia sẻ về kỹ thuật chế biến, cách lựa chọn nguyên liệu, gia vị đặc trưng, lịch sử hình thành và câu chuyện văn hóa gắn với từng vùng miền. Đây cũng là dịp để đầu bếp Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đầu bếp quốc tế, qua đó thúc đẩy sự giao thoa, hội nhập văn hóa ẩm thực.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, số 298 Kim Mã, Hà Nội.