Gần 100 gian hàng tham gia Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026.

Với chủ đề “Giao lộ Văn hóa - Beyond Flavors”, sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 21–22/11 tại Khu Ngoại giao đoàn, số 298 Kim Mã, phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Ban tổ chức thông tin về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 Ảnh: Diệu Linh

Liên hoan có sự tham gia của các đại sứ quán, lãnh sự quán, trung tâm văn hóa nước ngoài, sở ngoại vụ địa phương và doanh nghiệp. Thông qua ẩm thực, chương trình tạo không gian giao lưu giữa cộng đồng ngoại giao với các địa phương, người dân, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác văn hóa.

Gần 100 gian hàng được bố trí trong ba không gian chính: “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”. Bên cạnh giới thiệu các món ăn đặc trưng, liên hoan tổ chức quảng diễn ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, giao lưu nghệ thuật và ứng dụng công nghệ số, giúp khách tham quan tìm hiểu những câu chuyện, phong tục gắn với từng nền ẩm thực.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 quy tụ gần 100 gian hàng, giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực Việt Nam và thế giới. Ảnh: BTC

Điểm nhấn là không gian “Tự hào Việt Nam”, nơi giới thiệu di sản ẩm thực ba miền. Trong đó, khu vực “Nguồn cội Việt” dành cho nghi lễ dâng hương truyền thống, với các lễ vật như bánh chưng, bánh giầy và đặc sản địa phương. Các đại sứ quán, địa phương được khuyến khích chuẩn bị những mâm lễ mang nét đặc trưng văn hóa của mình để cùng tham gia.

Đại diện Ban tổ chức chia sẻ thông tin về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ tham dự liên hoan, cùng các khách mời thực hiện nghi lễ dâng hương tại khu vực “Nguồn cội Việt”. Sau lễ khai mạc, Phu nhân và các khách mời sẽ tham quan gian hàng, giao lưu với các đại sứ và đại diện cơ quan ngoại giao.

Cùng với giao lưu văn hóa, hoạt động thiện nguyện tiếp tục là nội dung quan trọng của chương trình. Năm 2025, liên hoan tiếp nhận hơn 1,3 tỷ đồng ủng hộ, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại lễ khai mạc. Phần kinh phí còn lại được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai hỗ trợ sau sự kiện.

Quang cảnh hội nghị gặp gỡ báo chí, thông tin về Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Ảnh: Diệu Linh

Năm nay, Ban tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động quyên góp tự nguyện, bảo đảm công khai, minh bạch. Phu nhân Ngô Phương Ly sẽ trực tiếp tham gia ủng hộ tại sân khấu lễ khai mạc, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết đã nhận được sự hưởng ứng của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời mong muốn các đại sứ quán, địa phương, doanh nghiệp và đơn vị tham dự cùng đóng góp. Toàn bộ số tiền tiếp nhận sẽ được phối hợp chuyển tới các địa phương, đơn vị và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Liên hoan mở cửa đón khách trong cả hai ngày 21 và 22/11. Các gian hàng sẽ hoàn tất trang trí trong tối 20/11 để phục vụ người dân, du khách từ sáng hôm sau.