Gần 100 gian hàng được trưng bày tại Hội chợ Thương mại - Du lịch xã Bắc Sơn

Người dân tham quan mua sắm tại Hội chợ Thương mại - Du lịch xã Bắc Sơn năm 2026

Hội chợ có gần 100 gian hàng của các doanh nghiệp, tiểu thương, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, trưng bày, giới thiệu đa dạng các nhóm sản phẩm như: hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây dựng và các sản phẩm truyền thống của địa phương... Trong đó có các sản phẩm nông sản, đặc sản của xã Bắc Sơn và các địa phương lân cận được giới thiệu, quảng bá đến người dân và du khách.

Người dân tham quan mua sắm tại Hội chợ Thương mại - Du lịch xã Bắc Sơn năm 2026

Hội chợ mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua bán, hội chợ còn diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Người dân tham quan mua sắm tại Hội chợ Thương mại - Du lịch xã Bắc Sơn năm 2026

Hội chợ được tổ chức nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, quảng bá sản phẩm địa phương và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân, du khách.