Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện Techfest PhuTho 2026 - ngày hội khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại triển lãm.

Sự kiện nhằm giới thiệu thành tựu, sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu; đồng thời tạo không gian kết nối, giao lưu, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Với gần 100 gian hàng trưng bày, không gian triển lãm chia 7 phân khu chuyên đề, gồm: Khởi nghiệp sáng tạo; công nghệ cao và công nghệ chiến lược; công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ; chuyển đổi số; giáo dục STEM và kết nối ba nhà; nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP; giao lưu các tỉnh, thành phố.

Các sản phẩm, mô hình và giải pháp được giới thiệu tại triển lãm tập trung phản ánh những kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực.

Qua đó, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Điểm nhấn của triển lãm là việc kết hợp trưng bày trực tiếp với các hình thức trải nghiệm công nghệ hiện đại như thực tế ảo, trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số.

Những ứng dụng này giúp khách tham quan tiếp cận trực quan hơn với các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới, đồng thời thể hiện xu hướng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn nhấn mạnh, không gian triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu, trình diễn các thành tựu, sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối tri thức giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động trưng bày, trình diễn và kết nối, tỉnh kỳ vọng thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, biểu dương đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia triển lãm.

Ông Tấn mong muốn, các đơn vị chủ động kết nối, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường.

Mỗi gian hàng trở thành điểm khởi đầu cho ý tưởng, dự án mới và cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của tỉnh Phú Thọ phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.