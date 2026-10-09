Gần 100 đơn vị tham gia Tuần hàng Hợp tác xã với sản phẩm OCOP, làng nghề năm 2026

Quang cảnh buổi khai mạc Tuần hàng Hợp tác xã với sản phẩm OCOP năm 2026. Ảnh: Ánh Dương

Biểu diễn văn nghệ chào mừng. Ảnh: Ánh Dương

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Phong cho biết: Hà Nội có gần 3.000 hợp tác xã, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, môi trường, vận tải, y tế, tín dụng.... Các hợp tác xã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên, đồng thời đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế đô thị và đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Phong phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Đặc biệt, trong thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông sản an toàn, hàng hóa chất lượng cao do HTX sản xuất đã từng bước khẳng định thương hiệu, được người tiêu dùng Thủ đô tin tưởng lựa chọn.

Việc tổ chức Tuần hàng là chương trình quan trọng nằm trong chuỗi các nội dung hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tổ chức trong năm 2026, như: Các phiên chợ cuối tuần quảng bá sản phẩm nông sản do các hợp tác xã sản xuất tại các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố; Khu gian hàng chung của Thủ đô tại các kỳ Hội chợ xúc tiến thương mại cho hợp tác xã do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức; các Hội nghị xúc tiến thương mại kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã; các Đoàn công tác đưa hợp tác xã đi quảng bá, tìm kiếm đối tác kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh, thành trên cả nước,...

Trưởng phòng Kinh tế xã Ô Diên Tô Đức Giang phát biểu. Ảnh: Ánh Dương

Trưởng phòng Kinh tế xã Ô Diên Tô Đức Giang khẳng định, mỗi sản phẩm OCOP, mỗi sản phẩm làng nghề không đơn thuần là một món hàng. Đằng sau đó là câu chuyện về vùng đất, con người, truyền thống, kỹ năng nghề và khát vọng phát triển. Vì vậy, việc đưa các sản phẩm hợp tác xã, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng chính là cách thiết thực để những giá trị đó được lan tỏa rộng hơn, tạo thêm thị trường, thêm việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần phát triển kinh tế địa phương của Thủ đô.

Chương trình tuần hàng tại xã Ô Diên có sự tham gia của gần 100 hợp tác xã, doanh nghiệp của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh..., trưng bày hàng nghìn sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao, sản phẩm làng nghề truyền thống đa dạng, phong phú, rõ nguồn gốc xuất xứ, đạt tiêu chuẩn chất lượng, được quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng.

Đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và các tỉnh tham quan các gian hàng tại Tuần hàng. Ảnh: Ánh Dương

Các hợp tác xã ở Hà Nội mang đến những sản phẩm đặc trưng của Thủ đô như: Cốm Mễ Trì, giò chả Ước Lễ, phở và nước cốt phở Nam Nhất, sản phẩm mỹ nghệ của làng nghề đúc đồng và thêu tay truyền thống...,

Hợp tác xã các tỉnh, thành phố có những sản phẩm đặc sắc mang tới sự kiện: Trà shan tuyết Tây Côn Lĩnh tỉnh Tuyên Quang; gạo Tú Lệ, gạo Séng cù, thịt trâu gác bếp đặc sản tỉnh Lào Cai; hải sản được đóng gói bao bì, hút chân không của thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh và hàng nghìn sản phẩm đặc sắc khác.

Tuần hàng diễn ra từ ngày 8-10 đến hết 12-10; trong các buổi tối những ngày diễn ra sự kiện còn có hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ nhằm thu hút du khách tham quan.

Các gian hàng thu hút khách đến xem, mua. Ảnh: Ánh Dương