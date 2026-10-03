Gần 100 đội tranh tài tại chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an thành phố Đồng Nai tổ chức vòng chung kết Hội thi kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và CNCH năm 2026.
Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, cùng đại diện các đơn vị liên quan.
Phát biểu tại hội thi, Đại tá Trần Anh Sơn nhấn mạnh: Kết quả thi phải phản ánh đúng năng lực thực chất của từng đội; đồng thời yêu cầu các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện và tổ chức huấn luyện thường xuyên, đưa kỹ năng được kiểm tra vào thực tiễn ứng phó sự cố.
Theo Đại tá Trần Anh Sơn, mục tiêu quan trọng nhất không chỉ là thành tích hội thi mà là nâng cao khả năng sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, kịp thời cứu người, bảo vệ tài sản khi có tình huống xảy ra.
Sau quá trình kiểm tra tại 15 khu vực trên toàn thành phố vừa qua, vòng chung kết quy tụ 51 đội có thành tích cao ở nội dung “Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm” và 45 đội ở nội dung “Đội hình tổng hợp 300m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản”.
Tại hội thi, các đội lần lượt thực hiện các nội dung thi theo quy trình, yêu cầu kỹ thuật, tập trung vào khả năng vận hành máy bơm, triển khai đội hình chữa cháy, phối hợp cứu người và di chuyển tài sản trong tình huống giả định. Các phần thi đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chính xác và bảo đảm an toàn.
Kết thúc hội thi, ở nội dung “Đội hình tổng hợp 300m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản”, giải nhất thuộc về Công an phường Tân Triều; giải nhì thuộc về UBND xã Gia Kiệm (đội 2) và giải ba thuộc về UBND xã Định Quán.
Ở nội dung “Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm”, Công ty TNHH Great Veca Việt Nam đạt giải nhất; Công ty TNHH Shing Mark Vina đạt giải nhì và Công ty TNHH Sanlim Việt Nam đạt giải ba.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202610/gan-100-doi-tranh-tai-tai-chung-ket-hoi-thi-nghiep-vu-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-78c43e2/