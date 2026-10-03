Gần 100 đội tranh tài tại chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai phát biểu khai mạc Hội thi kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Lê Duy

Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia vòng chung kết. Ảnh: Lê Duy

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Trần Anh Sơn nhấn mạnh: Kết quả thi phải phản ánh đúng năng lực thực chất của từng đội; đồng thời yêu cầu các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện và tổ chức huấn luyện thường xuyên, đưa kỹ năng được kiểm tra vào thực tiễn ứng phó sự cố.

Các đội tham gia tranh tài phần thi đội hình tổng hợp 300m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản. Ảnh: Lê Duy

Theo Đại tá Trần Anh Sơn, mục tiêu quan trọng nhất không chỉ là thành tích hội thi mà là nâng cao khả năng sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, kịp thời cứu người, bảo vệ tài sản khi có tình huống xảy ra.

Các đội tham gia tranh tài phần thi đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm. Ảnh: Lê Duy

Sau quá trình kiểm tra tại 15 khu vực trên toàn thành phố vừa qua, vòng chung kết quy tụ 51 đội có thành tích cao ở nội dung “Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm” và 45 đội ở nội dung “Đội hình tổng hợp 300m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản”.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp trình diễn kỹ năng cứu người trên cao bằng phương tiện chữa cháy hiện đại. Ảnh: Lê Duy

Tại hội thi, các đội lần lượt thực hiện các nội dung thi theo quy trình, yêu cầu kỹ thuật, tập trung vào khả năng vận hành máy bơm, triển khai đội hình chữa cháy, phối hợp cứu người và di chuyển tài sản trong tình huống giả định. Các phần thi đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, chính xác và bảo đảm an toàn.

Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc cả 2 phần thi. Ảnh: Lê Duy

Kết thúc hội thi, ở nội dung “Đội hình tổng hợp 300m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản”, giải nhất thuộc về Công an phường Tân Triều; giải nhì thuộc về UBND xã Gia Kiệm (đội 2) và giải ba thuộc về UBND xã Định Quán.

Ở nội dung “Đội hình máy bơm chữa cháy 2 lăng B phun tiêu điểm”, Công ty TNHH Great Veca Việt Nam đạt giải nhất; Công ty TNHH Shing Mark Vina đạt giải nhì và Công ty TNHH Sanlim Việt Nam đạt giải ba.