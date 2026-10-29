Gần 100 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Quốc tế Nhượng quyền Việt Nam 2026

Diễn ra từ ngày 29 đến 31/10 tại TP. Hồ Chí Minh, Triển lãm Quốc tế Nhượng quyền Việt Nam 2026 (VIETFRANCHISE 2026) quy tụ gần 100 doanh nghiệp, tạo điều kiện để các thương hiệu, nhà đầu tư và đối tác tìm hiểu mô hình kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Sự kiện do COEX tổ chức, với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Đại diện ban tổ chức, khách mời và doanh nghiệp tham dự lễ khai mạc VIETFRANCHISE 2026 tại SECC, TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/10/2026.

Tại VIETFRANCHISE 2026, các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu thương hiệu, sản phẩm và mô hình kinh doanh đến khách tham quan. Trong khi đó, nhà đầu tư có thể tìm hiểu các mô hình nhượng quyền, trao đổi trực tiếp với đơn vị sở hữu thương hiệu và xem xét phương án hợp tác.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, sự kiện tạo điều kiện để các bên tiếp xúc trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu thị trường và trao đổi về khả năng hợp tác. Thông qua các cuộc gặp tại gian hàng, doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, giải đáp những vấn đề liên quan đến mô hình vận hành và tiếp cận các đối tác tiềm năng.

Phạm vi kết nối tại triển lãm không chỉ giới hạn ở việc tìm kiếm thương hiệu nhượng quyền, mà còn mở rộng sang lĩnh vực công nghệ bán lẻ và các giải pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi với khách tham quan, tìm hiểu sản phẩm và thảo luận cơ hội hợp tác kinh doanh.

Một trong những điểm đáng chú ý tại VIETFRANCHISE 2026 là sự góp mặt của 10 doanh nghiệp và đơn vị Hàn Quốc với tổng cộng 15 gian hàng.

Các đơn vị giới thiệu nhiều thương hiệu, sản phẩm và mô hình kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, bên cạnh các giải pháp phục vụ hoạt động thương mại.

Sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm và tiếp xúc với đối tác quốc tế. Đối với các thương hiệu nước ngoài, triển lãm là dịp giới thiệu mô hình kinh doanh và tìm hiểu khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với doanh nghiệp trong nước.

Song song với hoạt động trưng bày, chương trình hội thảo tại VIETFRANCHISE 2026 đề cập đến xu hướng nhượng quyền, chiến lược phát triển chuỗi, cơ hội đầu tư và kinh nghiệm gia nhập thị trường.

Các phiên chia sẻ cung cấp thêm thông tin để doanh nghiệp và nhà đầu tư tìm hiểu những vấn đề liên quan đến phát triển mô hình nhượng quyền, từ lựa chọn thị trường đến xây dựng và vận hành hệ thống.

Thông qua hoạt động trưng bày, hội thảo chuyên ngành và kết nối trực tiếp, triển lãm tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu mô hình kinh doanh, trao đổi thông tin thị trường và tìm kiếm đối tác hợp tác.