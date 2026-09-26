Gần 100 doanh nghiệp được phổ biến thực hiện Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa

Ngày 26-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa tổ chức hội nghị phổ biến thực hiện Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa cho khoảng 100 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, mục tiêu, ý nghĩa và các nhóm tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh tỉnh Khánh Hòa; cách thức triển khai, tổ chức thực hiện, tự rà soát, đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí và chuẩn bị hồ sơ, minh chứngtrong quá trình thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng tập trung trao đổi, hướng dẫn về những yêu cầu liên quan đến sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và tài nguyên; giảm thiểu chất thải, rác thải nhựa; bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; giảm phát thải; sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường; bảo đảm quyền lợi người lao động; phát huy vai trò của cộng đồng địa phươngvà các nội dung khác theo từng loại hình cơ sở du lịch. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý tiêu chuẩn du lịch xanh, qua đó hỗ trợ đăng ký, cập nhật thông tin, cung cấp minh chứng và theo dõi quá trình thực hiện.

Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp du lịch có điều kiện nắm rõ từng tiêu chí, phương pháp thực hiện và cách thức tự đánh giá; từ đó xác định những nội dung đã thực hiện tốt, những tiêu chí còn thiếu hoặc chưa đáp ứng để chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục, cải thiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5 doanh nghiệp đăng ký tham gia công nhận đạt tiêu chuẩn du lịch xanh, gồm: Champa Island Nha Trang, The Anam Cam Ranh, Vinpearl Resort Nha Trang, Ana Mandara Cam Ranh và Potique. Trong đó, Champa Island Nha Trang và The Anam Cam Ranh đã hoàn thành công tác thẩm định và đang thực hiện các bước để trình UBND tỉnh xem xét công nhận; các doanh nghiệp còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thẩm định theo quy định.