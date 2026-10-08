Gần 100 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Tham gia hội nghị có gần 100 đại biểu là trưởng, phó và thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trưởng, phó ban công tác mặt trận; cán bộ theo dõi hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng thuộc các xã: Lộc Bình, Mẫu Sơn, Na Dương, Lợi Bắc, Thống Nhất, Xuân Dương và Khuất Xá.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn việc thành lập, kiện toàn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng quy chế hoạt động, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn

Các đại biểu cũng được phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị định số 19/2026/NĐ-CP ngày 14/1/2026 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; hướng dẫn phương pháp, kỹ năng giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã; giới thiệu, trao đổi một số mô hình, cách làm phù hợp với thực tế địa phương.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị tập huấn

Trong chương trình, các đại biểu dành thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và xử lý một số tình huống thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được bổ sung kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng; phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát việc thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.