Gần 100 đại biểu được thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo

Sáng 23-9, tại phường Ninh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn mới năm 2026. Dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng gần 100 đại biểu đến từ 13 xã, phường khu vực Ninh Hòa, Vạn Ninh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin, phổ biến về những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các quy định của pháp luật mới có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, các đại biểu được phổ biến pháp luật về an ninh mạng và nâng cao cảnh giác đối với các thủ đoạn lừa đảo, ngăn chặn việc lợi dụng không gian mạng xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, hội nghị cũng triển khai các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác Mặt trận, tạo sự thống nhất trong tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, huy động nguồn lực tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.