Gần 100 cán bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Ninh Bình tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2026.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành và khả năng ứng phó của cán bộ, viên chức, người lao động đối với nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong môi trường làm việc.

Quang cảnh hội nghị huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phóng cháy, chữa cháy năm 2026.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã truyền đạt cho học viên các kiến thức về: Công tác PCCC theo quy định của pháp luật; nhận diện các nguy cơ cháy nổ thường gặp trong cơ quan, văn phòng, khu vực sản xuất và lưu trữ; các biện pháp phòng ngừa cháy nổ từ khâu thiết kế, bố trí mặt bằng, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt đến việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện và phương tiện chữa cháy; cung cấp các thông tin về tình hình cháy nổ trong nước và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ đầu năm 2026 đến nay.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh hướng dẫn kỹ năng, cách sử dụng hệ thống báo cháy tự động tại đơn vị.

Bên cạnh đó, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cũng hướng dẫn các bước cơ bản cứu chữa một đám cháy; biện pháp phòng ngừa và cách xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp; thực hành bảo quản, sử dụng phương tiện, trang thiết bị PCCC, phương pháp tổ chức kiểm tra an toàn cháy nổ tại cơ sở; bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật của hệ thống báo cháy, chữa cháy; sử dụng “hotline 114” liên hệ với đội cứu hộ PCCC và CNCH chuyên nghiệp Công an tỉnh.

Lớp tập huấn không chỉ đáp ứng yêu cầu về công tác PCCC và CNCH tại cơ sở mà còn góp phần xây dựng văn hóa an toàn trong đơn vị. Qua lớp tập huấn, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động, Đội PCCC và CNCH cơ sở của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình được củng cố năng lực chuyên môn, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Ninh Bình thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa.

Đồng thời, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động đều trở thành tuyên truyền viên tích cực về PCCC trong gia đình và cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại nếu xảy ra cháy nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của cơ quan, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.